OpenClaw在中暴紅 阿里雲、騰訊雲火速導入

奧地利工程師史坦柏格（Peter Steinberger‌）創建的人工智慧（AI ）助手OpenClaw（原名叫Clawdbot），近日不僅成為矽谷 熱議話題，也迅速在中國走紅，更引來騰訊雲、阿里雲等雲端服務廠商火速接入，提供一鍵部署服務。

OpenClaw為開源的個人AI助理框架，能像「全職數位員工」般主動24小時執行任務，把AI從「聊天工具」升級為「動手辦事」的自動化代理‌。OpenClaw原本以Clawdbot之名發布，之後因商標問題改名為「Moltbot」，後來又更名為OpenClaw。

嗅到自動化代理熱潮與機遇的中國網路大廠，已火速上線OpenClaw的相關服務，騰訊雲與阿里雲相繼宣布上線OpenClaw雲端極簡部署及全套雲服務，強調用戶可一鍵完成安裝。

包括京東雲、字節跳動旗下的火山引擎、百度 智能雲等也宣布能一鍵完成安裝。

中國科技媒體「36氪」1日報導，OpenClaw稱，用戶調用中國AI新創月之暗面的Kimi K2.5模型和Kimi Coding相關能力，均可免費體驗。

Kimi K2.5成為OpenClaw走紅以來，首個被OpenClaw官方宣布為用戶開放免費額度的主力模型。