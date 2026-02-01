我的頻道

伊朗最高領袖嗆美國掀區域戰爭 川普強硬回應了

買大塊肉、注意價格標籤 9個密技在好市多省更多

金銀續跌 那斯達克期指也跌得不輕

編譯劉忠勇／即時報導
銀價周一繼續下挫。(路透)
銀價周一繼續下挫。(路透)

美元兌日圓周一走強，那斯達克期指則跌得不輕，美股上周在震盪中收盤後，市場信心依舊脆弱。美國期指和金、銀價格同步下挫。

受到貴金屬崩跌以及總統川普提名華許出任下屆聯準（Fed）主席的影響，美元上周五創下去年5月以來最強勁的單日表現。

金價周一再跌1.3%，白銀又挫4.1%。金價上周五遭遇十多年來最大慘跌，白銀更慘跌26%，創下史上最大單日跌幅。比特幣在周末交易量低迷之際跌破7萬6000美元，跌到去年川普「解放日」關稅衝擊後的價位後，周一在亞洲早盤回升。

道瓊工業指數期貨下跌0.2%；史坦普500指數期貨下跌0.4%，那斯達克100指數期貨則下跌0.8%。

華爾街日報引述知情人士報導，Nvidia（輝達，又名英偉達）對OpenAI挹注1000億美元的計畫已經停擺。輝達執行長黃仁勳對此表示，對OpenAI投資1000億美元一事「絕非承諾」，但會「按部就班」投資。

Capital.com高級分析師羅達（Kyle Rodda）在報告中寫道：「貴金屬價格的全面崩盤表明，任何市場都可能陷入狂熱。考量到先前累積的部位與槓桿規模，這波拋售正蔓延至其他市場。實際上正發生一波去槓桿化。」

宴請供應鏈夥伴高層 黃仁勳：台積電10年產能將倍增

中買家無懼金價大跳水 搶買像搶菜 排隊人潮綿延1公里

Nvidia投資OpenAI千億美元卡關？黃仁勳駁斥：無稽之談

1000億大計畫卡關 黃仁勳傳私下對OpenAI有微詞

特斯拉執行長馬斯克表示，特斯拉（Tesla）必須興建並自行營運他所說的超大型晶圓廠「TeraFab」。圖為他在1月下旬出席世界經濟論壇。(美聯社)

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

2026-01-28 20:54
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。(路透)

Fed新主席提名人不夠格？克魯曼譏華許憑5點勝出

2026-01-31 10:02
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
俄羅斯去年出口至中國的黃金金額達32.9億美元，黃金出口總量較2024年增長9倍，研判與俄國受西方制裁、海外儲備遭凍結及經貿受限等金融壓力有關。示意圖。美聯社

烏情報局：金融壓力扛不住 俄對中出口黃金暴增9倍

2026-01-30 12:01
前聯準會（Fed）理事華許獲川普提名為下任Fed主席。美聯社

準Fed新主席華許憑什麼中選？專家學者看未來政策走向

2026-01-30 08:40

網紅曝前夫「生殖器如2罐可樂」才離婚 NFL球星怒求償7.5萬

中國人大代表在巴黎被劫830萬美元珠寶 網咋舌：真有錢

解放軍高層清洗引關注 川普：習近平就是中國的老大

澳網／約克維奇告白納達爾「看到你在觀眾席很怪」

3生肖憑執行力翻轉財運 屬馬行動致勝、他成搞錢高手

