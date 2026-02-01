Nvidia投資OpenAI卡關？黃仁勳批「無稽之談」

華爾街日報報導輝達投資OpenAI案卡關，黃仁勳在台北澄清是無稽之談，下一輪一定會投資。(路透)

華爾街日報30日引述知情人士獨家報導，Nvidia輝達 (另稱英偉達)計畫向OpenAI 投資高達1000億元，以協助其訓練並運行最新人工智慧(AI)模型，但在公司內部部分人士對這筆交易表達疑慮後，相關計畫已陷入停滯；對此，輝達執行長黃仁勳31日在台北澄清，所謂卡關完全是無稽之談，輝達將會對OpenAI 進行巨額投資。

黃仁勳當天在台北與供應鏈高層餐敘，會後接受媒體提問，回應有關OpenAI一事。他表示，非常相信OpenAI，他們所做的工作非常出色，是這個時代最具影響力的公司之一。黃仁勳還說，他真的很喜歡和Sam(OpenAI執行長)一起工作。

黃仁勳指出，輝達還沒投資他們，是因為Open AI正在完成一輪融資，但輝達肯定會參與他們下一輪融資。他說，這可能是輝達有史以來最大的一筆投資。

華爾街日報說，輝達計畫向OpenAI投資高達1000億元，但由於這家晶片巨頭內部一些人對這筆交易表示懷疑，該計畫已經陷入停滯。

去年9月，兩家公司在輝達位於加州聖克拉拉的總部公布了這項巨額協議，還簽署一份諒解備忘錄。華爾街日報稱，儘管9月的交易陷入僵局，輝達仍在推進對OpenAI的另一筆巨額投資。該報先前報導說，亞馬遜和軟銀等公司正在洽談投資數百億元，該輪融資總額可能達1000億元。

該報引述輝達執行長黃仁勳周六在台北被問及投資金額是否會超過1000億元時，他回答說：「不，不，遠沒有那麼多。」

該報引述知情人士透露，黃仁勳近幾個月來私下向業內人士強調，最初那份價值1000億元的協議並不具有約束力，也尚未最終敲定。另一些知情人士則稱，他也私下批評了OpenAI在商業運作中缺乏紀律性，並對OpenAI面臨的來自Google和Anthropic等公司的競爭表示擔憂。

OpenAI發言人表示：「我們的團隊正在積極敲定合作細節。NVIDIA技術從一開始就支撐著我們的突破性進展，如今也為我們的系統提供動力，並且隨著我們未來規模的擴大，它仍將保持核心地位。」

輝達發言人表示，該公司在過去十年一直是OpenAI的首選合作夥伴，並期待繼續與該公司合作。