美股接下來看Alphabet和亞馬遜財報表現 「華許效應」繼續發酵

編譯劉忠勇／綜合外電
在微軟交出令人失望的財報並拖累大盤後，美股將迎接另一波企業財報考驗，另兩家「科技七雄」 Alphabet 和亞馬遜（Amazon）最受矚目。（路透）

美國主要指數周五全面收低，那斯達克綜合指數領跌，終場收黑 0.9%。美國總統川普宣布提名華許為下任聯準會（Fed）主席後，這位前理事較不支持大幅降息，也憂心通膨，美股應聲走低。

投資人未來幾天將繼續消化周五的一連串進展，包括華許的人事安排。此外，金銀在內貴金屬周五爆出驚人頹勢，也讓市場情緒持續緊繃。

史坦普500指數和道瓊工業指數周五各跌0.4%。費城半導體指數大跌3.9%，台積電ADR跌2.7%。

有市場人士認為，考量到華許在Fed的資歷，加上他過去對通膨立場有跡可尋的鷹派紀錄，他是個相對保險的人選。這樣的背景可能讓他更有能力抵擋行政部門要求大幅降息的壓力。在這預期心理之下鼓舞了美元，同時重創貴金屬行情。

不過，華許近來主張 ，AI和鬆綁監管有助抑制通膨。此外，他也希望Fed大幅縮減其資產負債表規模。川普周五強調，他並未要求華許承諾未來必須降息。

交易者僅小幅提高今年降息兩次的預測。大宗商品和科技股走跌拖累大盤，不過，史坦普500指數本月上漲1.4%，仍創下去年 10 月以來最佳單月表現。

Glenmede首席投資策略師普萊德（Jason Pride）說：「市場可能反映降息節奏稍有加快，但要進入急進的寬鬆周期，看來可能性不高。」

微軟周四發布財報後慘跌10%，周五未見逢低買氣，可見投資人變得愈發挑剔。Alphabet （周三盤後）和亞馬遜（周四盤後）也將面臨嚴格檢驗。

下周公布財報的還有晶片業者超微（AMD）（周二盤後）以及高通（Qualcomm）（周三盤後）。截至周五已公布財報的 166 家史坦普 500 指數成分股中，有 76.5% 的獲利優於分析師所料，接近過去四季 78% 的平均水準。第4季獲利預計較去年同期增長 10.9%。

華爾街也鎖定在周五發布的美國1月就業報告。Fed本周暫緩降息，Fed指出勞動市場已有趨穩跡象。

