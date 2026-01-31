傳馬斯克有意合併旗下企業 想將資料中心送上太空

我的頻道

編譯季晶晶、周辰陽／綜合報導
SpaceX據傳正考慮與特斯拉合併的可能性，同時也在評估與人工智慧公司xAI的整合方案。(路透)
SpaceX據傳正考慮與特斯拉合併的可能性，同時也在評估與人工智慧公司xAI的整合方案。(路透)

知情人士透露，SpaceX正考慮與特斯拉（Tesla）合併的可能性，同時也在評估與人工智慧公司xAI的整合方案，顯示億萬富豪馬斯克正思考如何整合商業版圖。

據悉，該公司已探討過SpaceX與特斯拉合併的可行性，部分投資人也支持此一構想。由於相關訊息尚未公開，知情人士要求匿名。另有消息人士指出，各方也在探索於IPO之前SpaceX與xAI合併的可能性。

根據知情人士，此類交易可能吸引基礎設施基金和中東主權投資人的興趣。其中一人提到，相關交易也可能需要配套的大規模融資。

目前尚未做出最終決定，具體細節可能有變動，各公司也可能選擇繼續維持獨立營運。馬斯克本人，以及SpaceX、xAI和特斯拉的代表均未立即回應置評請求。

馬斯克對SpaceX的長遠規畫包括將資料中心送入太空，為人工智慧提供高性能運算能力。若技術可行，xAI將運用SpaceX部署於軌道的資料中心所提供的算力。

特斯拉在儲能系統方面的製造能力，也可能有助於SpaceX利用太陽能來營運太空中的資料中心。馬斯克還曾討論過使用SpaceX的星艦火箭，將特斯拉的Optimus人形機器人送往月球，甚至是火星。

路透稍早獨家引述知情人士，並根據其記者看到的兩份近期公司申報文件報導，SpaceX與xAI正在討論，於計畫今年稍晚進行的重磅上市案之前進行合併。此一結合將把馬斯克旗下的火箭、星鏈（Starlink）衛星服務、「X」社群平台，以及「Grok」AI聊天機器人整合至同一體系，為SpaceX推動將資料中心送入軌道的計畫提供新的動能。

根據擬議的合併方案，xAI的股份將轉換為SpaceX的股份。路透表示，無法確定該交易的價值、主要理據或潛在時程。知情人士指出，已在內華達州成立兩個實體以促進這項交易，但相關申報文件並未說明這些公司的用途，或其在任何交易中所扮演的角色。

該人士表示，作為交易的一部分，部分xAI高層可能獲得選擇領取現金、而非SpaceX股票的權利。不過，最終協議尚未簽署，交易的時程與結構仍具變數。

