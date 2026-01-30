我的頻道

川普提名華許接掌下任Fed主席 昔日鷹派立場微妙轉變

FARE生效半年 紐約市處理逾千起投訴 追回經紀費

強調降低利率、不會打房 川普：為保障擁房者「想讓房價漲起來」

編譯陳律安／綜合外電
總統川普表示，為了保障擁房者，他會提高房價而非打壓。（路透）
總統川普表示，為了保障擁房者，他會提高房價而非打壓。（路透）

總統川普29日在內閣會議上表示，他會讓房屋持有者變得更富有，將把房屋價格維持在高檔，不會打壓房價「讓工作不認真的人也買得起房」。

川普說：「我們會讓買房變得更輕鬆，我們要降低利率」。他說，他想保障房屋持有者，讓他們這輩子第一次真正感覺良好，覺得自己是有錢人。

他指出，外界有許多關於政府將壓低房價的聲浪，但他不會這麼做，「我會為了擁房者提高房價，他們可以確保這件事會發生」。

