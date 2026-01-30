我的頻道

紐約市2歲班將試行 首批4學區鎖定社區與家庭托育 公校暫不參與

鷹派的華許掌舵聯準會？降息預期驟冷 美元、美債急拉

微軟市值單日蒸發3,570億美元 僅次Nvidia紀錄 居美股史上次高

編譯季晶晶／綜合外電
微軟（Microsoft）市值周四蒸發3,570億美元，縮水金額在美股史上高居第二。（美聯社）
微軟（Microsoft）周四遭遇拋售，市值單日蒸發3,570億美元，縮水金額在美股史上高居第二。

受周三盤後公布的財報影響，微軟股價收跌10%，為2020年3月以來最大跌幅。財報顯示，微軟AI支出創新高，核心的雲端業務成長卻放緩。

史上唯一更劇烈的單日市值崩跌發生在去年，輝達（Nvidia）因深度求索（DeepSeek）推出低成本AI模型，市值在一日之內蒸發5,930億美元。根據彭博彙編數據，微軟此次市值變動金額，已超過標普500指數成分股中逾九成公司的市值。

其他一些科技同業也感受到這股寒流。Alphabet與Nvidia周四盤中均一度蒸發逾1,000億美元；Alphabet終場反彈收漲0.7%，Nvidia漲0.5%。

這波拋售潮反映，投資人對於大型科技公司動輒數千億美元的AI投資，能否回本的疑慮加劇。微軟最新財報顯示，上季資本支出年增66%至375億美元創下新高；但備受關注的Azure雲端業務成長率卻較前一季放緩。

Miller Tabak + Co.首席市場策略師Matthew Maley指出，隨著微軟難以從巨額AI投資獲取可觀回報的事實愈發明顯，股價必須回調至更貼近歷史合理水準。

這次暴跌是微軟上市以來最慘重單日挫敗之一，僅少數幾次的跌幅更深，包括1987年黑色星期一、網路泡沫時期，以及2020年新冠疫情引發市場急殺。

微軟 AI 疫情

