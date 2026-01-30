Meta加碼資本支出 強勁展望化解AI燒錢疑慮 台鏈進補

我的頻道

編譯葉亭均、黃淑玲、記者蘇嘉維／綜合報導
Meta上季營收與獲利優於預期，並預期今年營業利益高於2025年，化解AI燒錢疑慮。（路透）
Meta上季營收與獲利優於預期，並預期今年營業利益高於2025年，化解AI燒錢疑慮。（路透）

美國兩大雲端服務巨頭Meta微軟28日公布最新財報。其中，Meta上季營收與獲利優於預期，並釋出強勁的本季營收預期，上調2026年資本支出至1150億美元至1350億美元，因預期今年營業利益高於2025年，化解AI燒錢疑慮，也為鴻海、廣達、緯穎等代工廠訂單增添動能。

Meta上季營收與本季財測都優於預期，顯示AI投資有成。

Meta預估，本季營收將介於535億美元至565億美元，高於分析師預估。

Meta執行長查克柏格說，「我們現在正在見證AI的重大加速，我預期2026年將是這股浪潮進一步加速的一年」。激勵Meta股價29日在美股早盤漲9%。

Meta預估，今年資本支出約1620億美元至1690億美元，其中，AI相關資本支出預料介於1150億美元至1350億美元，比市場分析師的平均預期高出20％，較去年的720億美元提高60％至88％，雙創新高。

查克柏格計畫今年在世界各地興建資料中心、推出新的先進AI模型，並進一步整合AI與核心的廣告事業，Meta計畫在未來十年打造數十GW的AI算力，還要興建數百GW以上。

微軟同樣在28日公布2026會計年度第2季（截至2025年12月31日）營收，年增17％至813億美元，淨利年比成長約60％至384.6億美元，經調整後每股純益4.14美元，都高於分析師預期。以常態匯率計算的Azure雲端運算部門上季營收年比成長39％，也略高於預期。

但微軟上季毛利率降至三年來最低，略高於68％；財報隱含的營業利益率也是低於預期的45.1％。微軟上季資本支出年增66％至創新高的375億美元，高於分析師預估，約三分之二用於運算晶片，預期本季新增AI算力將可望增加1GW。

但微軟預期本季（2026年1月至3月）資本支出預期較上季減少，並未公布確切金額。因上季資本支出新高但利潤下滑，預期本季雲端事業營收季比成長將減緩，引發投資人擔心微軟對AI的投資回收期可能比預期更長，拖累股價29日在美股早盤跌10%。

