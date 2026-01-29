特斯拉共同創辦人AI資料中心計畫 獲得「重量級大咖」投資

我的頻道

編譯林聰毅／綜合外電
特斯拉共同創辦人史陶柏（見圖）成立的電池回收公司Redwood Materials最近獲得Google投資，以布局AI資料中心。（路透）
特斯拉共同創辦人史陶柏（J.B. Straubel）成立的電池回收公司Redwood Materials最近獲得一位重量級投資人的青睞，這家總部位於內華達州卡森市的公司28日宣布，在Alphabet旗下Google等投資人的參與下，已完成E輪融資，本輪的募資總額達4.25億美元。

Redwood先前揭露，該輪融資最初從創投業者Eclipse公司和輝達（Nvidia）旗下創投部門等投資人募集到3.5億美元。該公司並表示，將利用部分資金拓展其在去年6月成立的儲能業務Redwood Energy，以滿足人工智慧（AI）資料中心日益增長的能源需求。

去年12月彭博新能源財經（BNEF）預測，到了2035年美國資料中心的電力需求將成長至106GW（百萬瓩），為2024年需求量的三倍多，並可能對美國電網造成巨大壓力。

Redwood表示，該公司回收了北美地區約90%的鋰離子電池和電池材料，核心業務包括提取鈷、鎳等關鍵礦物，並將這些材料賣給合作夥伴。但為因應能源產業的改變，如今Redwood打算不再立即拆解所有電動車電池，反之，將把部分電池加以改造，為AI基礎設施公司Crusoe等客戶的微電網供電。

Redwood公司在聲明中表示：「在AI、資料中心、製造業和電氣化等因素的帶動下，電力需求激增，儲能不再是可有可無的，而是不可或缺的基礎設施。」

Google等大型科技公司一直在大舉投資資料中心，但現在卻為如何供電傷腦筋，這個問題促使一些公司投資核能等替代能源，甚至考慮在太空建造能夠利用太陽能的資料中心。

AI Google 特斯拉

