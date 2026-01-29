馬斯克喊要蓋晶圓廠 錢從哪裡來？特斯拉財務長全說了

馬斯克再次提出，特斯拉必須興建並自行營運超大型晶圓廠「TeraFab」，才能解決晶片短缺造成的產能瓶頸問題。 （路透）

特斯拉 （Tesla）執行長馬斯克 在28日的財報會議上再次提出，特斯拉必須興建並自行營運超大型晶圓廠「TeraFab」，以解決晶片短缺造成的產能瓶頸問題。不過，由於建造晶片廠勢必耗費巨資，讓外界好奇，蓋廠的錢要從哪來？

目前尚不清楚馬斯克所說的「TeraFab」晶圓廠將設於美國何處，以及具體時程為何。馬斯克只有透露，這座晶圓廠會涵蓋製造邏輯晶片、記憶體以及封裝，特斯拉未來將就TeraFab發出「更重大的公告」。

至於營建資金方面，特斯拉預期今年在既有工廠上的資本支出將超過200億美元，但這筆錢並不包含要投入蓋晶圓廠的規劃。

特斯拉財務長塔尼亞（Vaibhav Taneja）表示：「我們帳上擁有超過440億美元的現金與投資，因此會先動用內部資源，但同時也有其他籌資方式。」

他補充說：「只要有穩定的現金流，就能向銀行融資。」

塔尼亞說：「我們也已經和銀行進行過相關討論」，「未來還需要進一步評估如何籌措資金，看是透過增加舉債或是其他方式。」

晶圓廠是全球最燒錢的製造設施之一，而且成本會隨「製程先進度」呈指數級上升。以先進製程來說，設廠成本大約120億至200億美元。例如台積電 在2020年宣布要蓋首座亞利桑那州廠的初步投資額為120億美元，2022宣布蓋第二座廠，總投資額暴增至400億美元。目前一廠以5奈米（包含4奈米）製程為主，月產能約2萬片。

馬斯克去年底曾表示，希望自家的晶圓廠初期產能達到每月至少10萬片，最終提升到100萬片。