我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

英相施凱爾訪華第1餐吃這家網紅餐廳 葉倫也去過

全美最可能發生飛機相撞地點 南加這機場被點名

金銀漲到不講理？分析師示警：定價失序 熱錢退潮恐觸大反轉

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
黃金、白銀的價格持續飆漲。分析師指出，避險情緒與流動性湧入成為主要推手，價格走勢逐漸脫離傳統供需。(路透)
黃金、白銀的價格持續飆漲。分析師指出，避險情緒與流動性湧入成為主要推手，價格走勢逐漸脫離傳統供需。(路透)

黃金、白銀再度飆漲。分析師指出，避險情緒與流動性湧入成為主要推手，價格走勢逐漸脫離傳統供需，市場開始質疑貴金屬定價是否出現失序。

周四，金價延續強勢，現貨金一度站上每英兩5,500美元，續創歷史新高，日內上漲逾3%，報5,501.18美元；2月期金升至5,568.66美元。白銀也同步走高，現貨銀漲逾2%至119.3美元，3月期銀上漲近5%至118.73美元。

財經網站CNBC報導，分析師指出，這波行情不只反映基本面需求，更源於投資人為規避地緣政治風險、政府債務膨脹及利率前景不確定性而湧入避險資產。儘管借貸成本仍高，各國央行持續購金，仍為金價提供支撐；市場對未來貨幣政策轉向寬鬆的預期，也提升無息資產吸引力。

兼具避險與工業屬性的白銀漲勢尤其劇烈。白銀今年來累計漲幅已逾145%。分析師指出，在太陽能、電子與電氣化需求支撐下，供給受限進一步放大漲幅。

Yardeni Research總裁Ed Yardeni表示，原先預期的金價「融漲」，如今已擴散至所有貴金屬，甚至波及部分基本金屬與稀土。

然而，劇烈波動也引發市場質疑。MKS PAMP分析師Nicky Shiels指出，當前價格更多由流動性驅動，而非實體供需，短線已呈現技術性過熱。

Galena Asset Management執行長兼共同投資組合經理Maximilian Tomei也認為，近期金屬價格上漲未必反映基本面需求，反而與美元走弱更密切相關。美元指數過去12個月下跌近11%。他強調，即便基本面需求增加，也難以單獨解釋部分金屬價格上漲高達200%的幅度，白銀市場的走勢已顯得誇張，出現多重脫節。

全球市場的過剩流動性是另一關鍵。當股市估值偏高時，部分透過槓桿創造的資金便轉向金屬市場尋求出路。此外，政府債券因債務攀升而削弱避險吸引力，也促使資金流向貴金屬。

市場規模差異加劇了價格扭曲。相較於黃金或標普500指數，白銀與鉑金市場規模較小，使投機資金對其價格產生不成比例的影響。

Marex全球市場分析主管Guy Wolf警告，一旦投機資金開始獲利了結、流動性退潮，價格可能出現同樣劇烈的反轉。

金價 央行 利率

上一則

馬斯克：將蓋巨型晶圓廠TeraFab 台積、三星給的都不夠

下一則

挪威主權基金減碼台積、Nvidia 但增持這家

延伸閱讀

金價又創高 主力買盤是短線投機或長期投資？交易商：看市場這行為

金價又創高 主力買盤是短線投機或長期投資？交易商：看市場這行為
金價衝破5000元 白銀同步暴衝 投資人加速撤離美債

金價衝破5000元 白銀同步暴衝 投資人加速撤離美債
巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元
女3年前買鑽戒獲贈足銀保溫杯 身價「反超」主商品

女3年前買鑽戒獲贈足銀保溫杯 身價「反超」主商品

熱門新聞

優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
地緣政治避險需求，推升國際金價26日突破5,100美元關卡。（路透）

金價破5,100美元再寫歷史新猷 富爸爸作者清崎高喊再飆漲430%

2026-01-26 07:10
輝達執行長黃仁勳在世界經濟論壇年會上發表演說。歐新社

AI將創造高薪機會 黃仁勳點名未來年薪「6位數美元」職業

2026-01-21 10:31

超人氣

更多 >
只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品
在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎

在美退休成本高 每月這些支出你都算到了嗎
向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢

向太爆49歲馬伊琍低調再婚？ 前夫文章落魄成白髮醉漢
好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦

好市多4款熟食肉品 美食達人實測最推薦