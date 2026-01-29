「弱勢美元」時代來臨 指數跌破96 亞幣強升6個月高點

美國總統川普 27日表態，他不在意美元走貶，美元指數應聲摜破96，近四年首見。亞洲貨幣 強升到六個月高點，新台幣強升1.5角，歐元一度升破1.2。有分析認為，這不僅是短期波動，而是美元新一輪貶值循環的起點。

川普在愛荷華州宣傳政績，被問及是否擔心美元最近的貶勢時說，「不，我認為很棒」…「如果你看看中國或日本，我過去努力和他們爭鬥，因為他們總是想讓日圓貶值…你知道，日圓和人民幣」…「我說『不公平』」，「因為他們貶值的時候（我們）很難競爭」。

川普並透露，他並未尋求美元進一步貶值，「我只是希望它…找到自己的水準」。但這番言論使華爾街更加認定他不擔心弱勢美元，甚至還認為這有利美國製造業與出口，DXY美元指數27日一度重挫1.5%，為2022年2月23日來首度貶破96，收盤跌幅收斂，回升到96之上，但28日盤中又失守。過去六個交易日內累計跌幅超過3％，寫下去年4月以來最大六日跌幅。

許多投資人預期美元今年將進一步走弱，看空美元的理由依然存在。

高盛 認為，這不僅是短期波動，而是美元新一輪貶值循環的起點，預期美元指數在未來幾個月內，可能再跌約4％，至92.75左右。一旦跌破四年低點，將強化市場對美元中期走弱的共識，並進一步推動資金流向其他非美元資產。

高盛過去六個月一直對美元保持謹慎態度，但目前判斷幾乎所有條件都已為下一輪跌勢做好準備，包括川普相關政治風險、委內瑞拉局勢，以及格陵蘭的地緣政治不確定性，均重新點燃市場對「美國例外論」逐漸終結的討論。

彭博亞元指數28日盤中漲0.4%至六個月新高，MSCI新興貨幣指數更觸及歷史新高；韓元28日匯率一度強升1.3%。新台幣在外資匯入約10億美元、美元指數重挫等兩大力道，久違出現以「角」計的強勢升值。28日以31.32元作收，單日勁揚1.5角，呈「連五升」，累計五個交易日升值3.08角，市場信心明顯回溫。合計總成交金量放大至22.51億美元，匯銀預料新台幣在農曆年前有機會挑戰31元整數大關。

歐元兌美元27日連續第四天升值，一度強漲1.7%，突破1.2美元，28日開高走低，但已引發歐洲央行（ECB）部分官員的關注。

ECB管委、奧地利央行總裁寇契表示，歐元持續升值意味著歐元區通膨將更受抑制，歐元過度升值會「導致我們的競爭力不如美國」，甚至有可能促使貨幣政策作出反應。

在此同時，黃金等金屬漲勢仍未熄火，黃金現貨28日一度大漲2.5%至每英兩5311.4美元，歷來首度衝破5300美元大關，白銀現貨也大漲3.6%，報每英兩116.1美元，同樣創新高。

Royal London資產管理公司投資主管指出，金價走強與美元走弱，反映市場對川普混亂、即興式政策制定的嚴重質疑。