我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

只因隨口一句話 女子修車廠換油竟被迫支付天價帳單

加州保守派屋內建地下碉堡 藏大量武器彈藥

官員有意繼續按兵不動 聯準會決策五要點一次看

編譯劉忠勇／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
聯準會（Fed）主席鮑爾在記者會上對司法部調查和是否留任理事一概不談。(歐新社)
聯準會（Fed）主席鮑爾在記者會上對司法部調查和是否留任理事一概不談。(歐新社)

美國聯邦公開市場委員會（FOMC）周三一如市場預期按兵不動，以下為決策結果與Fed主席鮑爾記者會的重點摘要：

1. Fed維持利率不變且有意繼續按兵不動

聯準會（Fed）官員一如預期維持利率不變，並表態願意按兵不動以待經濟變化。主席鮑爾表示，勞動市場看來更趨穩定，且多數關稅對通膨的影響應會在 2026 年中旬前反映在價格上。

2. 鮑爾對司法部調查和是否留任理事一概不談

針對受到司法部對他調查，以及 5 月主席任期結束後是否留任Fed理事，鮑爾都不願回應。他在今天記者會上請媒體參照他本月初收到政府傳票後發表的聲明。

3. 官員認為就業和通膨目標的風險趨於平衡

聯準會會後聲明指出，決策官員認為就業和通膨目標的風險已趨平衡，相較於去年多人較擔心勞動市場。這立場調整導致部分市場人士收斂對 6 月降息的押注，但多數人仍預期屆時將是下一次降息的時機。

4. 兩位理事投下反對票並支持降息

有兩位理事投下反對票並支持降息：一位是川普最新任命的米倫，一位是角逐接任主席大位的沃勒。曾對勞動市場表示憂心的副主席鮑蔓，則隨委員會多數成員支持維持利率不變。

5. 市場反應冷淡

美股在科技股領軍帶動標普 500 指數短暫突破 7,000 點後，漲幅收斂，接近平盤作收。債市波動極小，美元指數一度上漲 0.6%，尾盤漲幅收斂至0.2%。

鮑爾 降息 利率

上一則

聯準會頂住川普壓力未降息 鮑爾：不認為會喪失央行獨立性

延伸閱讀

聯準會頂住川普壓力未降息 鮑爾：不認為會喪失央行獨立性

聯準會頂住川普壓力未降息 鮑爾：不認為會喪失央行獨立性
美財長：與川普討論新任聯準會主席人選 4位候選人角逐此職

美財長：與川普討論新任聯準會主席人選 4位候選人角逐此職
聯準會今年首場政策會議 利率按兵不動符預期

聯準會今年首場政策會議 利率按兵不動符預期
川普自陷Fed主席遴選困局：既要聽命又要公信力 4人名單難兩全

川普自陷Fed主席遴選困局：既要聽命又要公信力 4人名單難兩全

熱門新聞

OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

2026-01-27 20:36
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
地緣政治避險需求，推升國際金價26日突破5,100美元關卡。（路透）

金價破5,100美元再寫歷史新猷 富爸爸作者清崎高喊再飆漲430%

2026-01-26 07:10
輝達執行長黃仁勳在世界經濟論壇年會上發表演說。歐新社

AI將創造高薪機會 黃仁勳點名未來年薪「6位數美元」職業

2026-01-21 10:31

超人氣

更多 >
先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙

先刷牙還是先用牙線？牙醫：做對順序更有效護牙
Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？

Trader Joe's帆布袋台灣爆紅 台幣95元炒到159萬？
UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點
0.49元買名牌鞋？Ross清倉降價 需留意這標籤

0.49元買名牌鞋？Ross清倉降價 需留意這標籤
天寒地凍時 不該留在車內的6項物品

天寒地凍時 不該留在車內的6項物品