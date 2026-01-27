我的頻道

ICE試圖硬闖厄瓜多駐明州使館 放話威脅後離去

拉抬選情川普用退稅換選票 到11月還記得嗎？

UPS加速轉型：淡出亞馬遜配送 裁員3萬人、關24處據點

編譯季晶晶／綜合外電
優比速（UPS）周二宣布，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點。(美聯社)

物流巨擘優比速（UPS）周二宣布新一輪營運重整計畫，隨著公司逐步縮減與最大客戶亞馬遜的合作，今年將裁撤最多3萬個職位，並關閉至少24處營運據點，作為多年轉型策略的一環。

UPS財務長戴克斯（Brian Dykes）在財報後電話會議表示，隨著亞馬遜業務量下滑，公司預計削減約2,500萬小時的總營運工時。人力調整將主要透過自然流失與第二波自願離職方案進行，對象以全職司機與包裹處理人員為主，裁員規模約占UPS全球49萬名員工的6%。

此外，UPS規劃於2026年上半年關閉24處設施，後續不排除追加。該公司去年已實施大規模精簡，裁撤約4.8萬名員工，並關閉93處營運據點。

此次調整源於UPS與亞馬遜達成的逐步減量安排。執行長托梅（Carol Tomé）指出，公司已開始每日減少約100萬件亞馬遜包裹處理量，並預計至2026年下半年，相關業務量將較過去削減超過一半。

她直言，亞馬遜雖是最大客戶，但並非獲利最高的客戶，對美國本土業務的利潤率形成壓力。UPS估算，隨著雙方合作逐步退場，相關重整可帶來約30億美元的成本節約。

在縮減電商配送業務的同時，UPS將重心與資源轉向醫療保健物流，鎖定疫苗等高附加價值產品，並加快在物流網絡中導入自動化。

托梅表示，轉型是一項艱鉅任務，需仰賴縝密規劃與有效執行，並透過自動化與新科技建構更精實、敏捷的營運體系。

針對這波人力調整，代表UPS過半員工的美國工會International Brotherhood of Teamsters表示，只要公司履行合約承諾並提供合理補償，並不反對買斷方案。

UPS同日公布第4季財報，合併營收達245億美元，優於華爾街預期。市場對其轉型進展反應正面，股價周二小漲0.22%至107.2美元。

