Nvidia打造CPU 進軍消費級市場

記者吳凱中／台北報導
Nvidia輝達（另稱英偉達）揮軍AIPC市場，將以安謀（Arm）架構打造筆電中央處理器（CPU），鎖定Windows消費級筆電領域，並獲戴爾、聯想等兩大筆電品牌巨頭採用，成為首批合作夥伴，終端新機將於上半年陸續問世。

法人看好，戴爾、聯想新機連發，將助攻仁寶、英業達、緯創等代工廠營運。

輝達基於安謀架構開發的AIPC處理器，目前共有N1與N1X兩款。業界預期，輝達以安謀架構處理器揮軍Windows消費級筆電市場，有望加速WoA（Windows on Arm）陣營在Windows市場的滲透率，有望改變筆電處理器長年由英特爾、超微主導的x86架構格局。

輝達是繼高通之後，又一家以安謀架構打造WoA處理器的科技巨擘。高通先前以安謀架構打造的筆電處理器，近年被詬病遊戲優化不足，業界認為，輝達的1大優勢，就是其GPU（圖形處理器）長年在遊戲領域獨占鰲頭，與各大遊戲廠深度綁定，遊戲優化經驗豐富，而輝達即將推出的PC處理器預計將延續該優勢，藉此，有望打破WoA目前在電競領域弱勢的地位。

戴爾與聯想成為輝達新晶片首批採用品牌商有機可循，去年市場已傳出，戴爾與輝達正密切合作開發新產品。聯想集團董事長楊元慶本月初與輝達執行長黃仁勳對談時，黃仁勳即透露，「過去兩年我們的合作規模實現了5倍增長，沒有理由在未來兩年內不能再擴大5倍。」

市場看好，聯想、戴爾第一時間採用輝達AIPC處理器，並推出終端產品，為仁寶、英業達及緯創等相關筆電代工廠帶來更多新訂單。

展望今年筆電市場，仁寶董事長陳瑞聰先前指出，雖然有記憶體缺料影響，市場需求預期將呈現低個位數衰退，但仁寶今年筆電出貨量有望持平，甚至是小幅成長，搭上AIPC浪潮。

緯創則表示，本季受季節性因素及去年第4季高基期影響，筆電、個人電腦產品出貨量將低於上季，但AI伺服器出貨淡季不淡，需求依然強勁。

輝達 安謀 AI

