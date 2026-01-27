我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普為弱勢美元開綠燈？ 美元重貶1.3%

冬季風暴別忘檢查家裡這7處 可省上千元修屋費

川普為弱勢美元開綠燈？美元重貶1.3% 創4月以來最大單日跌幅

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統表示不擔心美元走貶。(美聯社)
川普總統表示不擔心美元走貶。(美聯社)

川普總統周二表態不在意美元走貶後，美元賣壓迅速加劇，單日跌幅約1.3%，創去年4月以來最大，並滑落至2022年初以來低點。今年以來，美元累計跌幅已達約2.6%。

川普當天在愛荷華州宣傳政績時，被問及是否擔心美元下跌，回應表示：「不，我覺得它很棒。我認為美元的價值——看看我們正在做的事，美元的表現很棒。」相關談話出爐後，美元跌勢進一步擴大。

這等同釋放對弱勢美元的政策容忍，助長賣壓。市場擔憂川普反覆無常的政策，正削弱全球投資人對美國資產的信心，令美元承壓。

川普同日也暗示他有能力左右美元強弱，稱「我可以讓它像溜溜球一樣上下擺動」，但隨即表示這樣做未必有好結果，並再次批評中國與日本長期試圖壓低本幣，使美國在競爭上處於不利位置。

歐元與英鎊兌美元同步升至多年高點。歐元上漲1.4%至1.204美元、英鎊升值1.2%至1.384美元，雙雙來到2021年下半年以來最高。

避險資產也走強，白銀單日大漲逾8%至每英兩112美元，黃金上漲3.5%至5,185美元。比特幣上漲1%至8.9萬美元以上。

Royal London Asset Management多資產投資主管Trevor Greetham指出，金價走強與美元走弱，反映市場對川普混亂、即興式政策制定的嚴重質疑，並點名政府近期對加拿大與南韓的強硬言辭。

分析師表示，多項因素同時壓抑美元表現，包括美國政府可能部分關門的風險、日圓劇烈波動、白宮聯準會主席人選傳聞，以及美國與北約盟友之間的緊張關係。相關緊張情勢上周因川普要求接管格陵蘭而進一步升溫。

展望後市，許多投資人預期美元在2026年仍將進一步走弱。摩根大通分析師指出，看空美元的理由依然存在。

川普 金價

上一則

科技股領軍史坦普500指數逼近7,000點大關 連五漲再創新高

下一則

金屬與記憶體原物料漲不停 侵蝕電動車廠獲利

延伸閱讀

川普揚言調高關稅後鬆口與韓談出「一些結果」 美方另點名酷澎案

川普揚言調高關稅後鬆口與韓談出「一些結果」 美方另點名酷澎案
啟程訪中 英相：與習近平會晤 不會激怒川普

啟程訪中 英相：與習近平會晤 不會激怒川普
阿斯夫拉就任宏都拉斯總統 拉丁美洲再添川普盟友

阿斯夫拉就任宏都拉斯總統 拉丁美洲再添川普盟友
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

熱門新聞

OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44
美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
輝達執行長黃仁勳在世界經濟論壇年會上發表演說。歐新社

AI將創造高薪機會 黃仁勳點名未來年薪「6位數美元」職業

2026-01-21 10:31

超人氣

更多 >
華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活

華男不到40歲肺癌四期 靠這種方式10多年健康存活
明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手

明州移民執法奪命 博維諾遭免職降調 川普改派霍曼接手
川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲

川普僅用「一個字」 回應要求解僱國土安全部長的呼聲
圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言

圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言
華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照「防身」

華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照「防身」