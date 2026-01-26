金價衝破5000元 白銀同步暴衝 投資人加速撤離美債

金價今年以來一路狂飆，26日突破一盎司5000美元大關。（美聯社）

國際政治緊張升高、全球金融秩序不確定性加劇，資金迅速湧向避險資產，推動貴金屬市場出現歷史性飆漲。國際現貨金價 26日盤中首度突破每盎司5000元大關，白銀、鉑金與鈀金價格同步刷新紀錄，顯示投資人正大規模撤離傳統資產，轉向實體貴金屬尋求避風港。

紐約時報報導，現貨黃金價格上周上漲8%後，26日一度飆升至每盎司5102元；2月交割的黃金期貨結算價也上漲2.1%，報5082.50元。

其他貴金屬價格也紛紛上漲，白銀漲勢10.2%更為猛烈，報每盎司113.46元，盤中創下每盎司117.69元的歷史新高。

市場分析，這波貴金屬急漲的核心動力來自地緣政治與政策風險全面升溫。

川普總統近期一連串強硬的爭議性動作，包括揚言併吞格陵蘭、威脅對加拿大課徵100%關稅、對委內瑞拉採取軍事行動，以及公開施壓聯準會 降息、調查聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)，一再加深市場對全球政治與經濟穩定性的疑慮。

路透報導，市場關注美國與日本可能聯手干預匯市以抑制日圓貶勢，使得日圓走強、美元轉弱；美元指數近期大幅下滑，使以美元計價的貴金屬對投資人而言更具吸引力，進一步推升需求。

黃金過去兩年價格已翻倍以上，這波破紀錄的漲勢再次凸顯黃金作為「市場恐懼指標」的歷史角色；黃金今年以來已上漲近18%，延續2025年高達64%的強勁漲勢，並可望寫下1979年以來最佳年度表現。

分析師指出，投資人正加速進行「貨幣貶值交易」，撤離美元資產與美國公債。

隨著美國債務與財政赤字持續攀升，美債作為避險資產的可靠性也受到質疑。

各國央行 也是推升金價的重要力量，市場觀察，央行持續買進黃金以分散外匯儲備、降低對美元的依賴，實物黃金指數股票型基金(ETF)資金流入也明顯回溫。

此外，亞洲與歐洲散戶投資人掀起新一波投資潮，積極增持黃金與白銀部位。

展望後市，部分投資銀行仍看好金價走勢。

法國興業銀行(Societe Generale)預估，金價年底前可能上看每盎司6000元；摩根史坦利(Morgan Stanley)也提出5700元的多頭目標價。