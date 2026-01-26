我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

華人親睹ICE執法像「綁架」 每天出門帶護照防身

圖輯／這波冬季風暴低溫恐持續至2月 民眾剷雪苦不堪言

金價衝破5000元 白銀同步暴衝 投資人加速撤離美債

編譯葉亭均、陳韻涵／綜合報導
金價今年以來一路狂飆，26日突破一盎司5000美元大關。（美聯社）
金價今年以來一路狂飆，26日突破一盎司5000美元大關。（美聯社）

國際政治緊張升高、全球金融秩序不確定性加劇，資金迅速湧向避險資產，推動貴金屬市場出現歷史性飆漲。國際現貨金價26日盤中首度突破每盎司5000元大關，白銀、鉑金與鈀金價格同步刷新紀錄，顯示投資人正大規模撤離傳統資產，轉向實體貴金屬尋求避風港。

紐約時報報導，現貨黃金價格上周上漲8%後，26日一度飆升至每盎司5102元；2月交割的黃金期貨結算價也上漲2.1%，報5082.50元。

其他貴金屬價格也紛紛上漲，白銀漲勢10.2%更為猛烈，報每盎司113.46元，盤中創下每盎司117.69元的歷史新高。

市場分析，這波貴金屬急漲的核心動力來自地緣政治與政策風險全面升溫。

川普總統近期一連串強硬的爭議性動作，包括揚言併吞格陵蘭、威脅對加拿大課徵100%關稅、對委內瑞拉採取軍事行動，以及公開施壓聯準會降息、調查聯準會主席鮑爾(Jerome Powell)，一再加深市場對全球政治與經濟穩定性的疑慮。

路透報導，市場關注美國與日本可能聯手干預匯市以抑制日圓貶勢，使得日圓走強、美元轉弱；美元指數近期大幅下滑，使以美元計價的貴金屬對投資人而言更具吸引力，進一步推升需求。

黃金過去兩年價格已翻倍以上，這波破紀錄的漲勢再次凸顯黃金作為「市場恐懼指標」的歷史角色；黃金今年以來已上漲近18%，延續2025年高達64%的強勁漲勢，並可望寫下1979年以來最佳年度表現。

分析師指出，投資人正加速進行「貨幣貶值交易」，撤離美元資產與美國公債。

隨著美國債務與財政赤字持續攀升，美債作為避險資產的可靠性也受到質疑。

各國央行也是推升金價的重要力量，市場觀察，央行持續買進黃金以分散外匯儲備、降低對美元的依賴，實物黃金指數股票型基金(ETF)資金流入也明顯回溫。

此外，亞洲與歐洲散戶投資人掀起新一波投資潮，積極增持黃金與白銀部位。

展望後市，部分投資銀行仍看好金價走勢。

法國興業銀行(Societe Generale)預估，金價年底前可能上看每盎司6000元；摩根史坦利(Morgan Stanley)也提出5700元的多頭目標價。

分析師提醒，白銀等貴金屬價格快速飆升，恐壓抑工業需求，短期波動風險仍高。

金價今年以來一路狂飆，26日突破一盎司5000美元大關。（歐新社）
金價今年以來一路狂飆，26日突破一盎司5000美元大關。（歐新社）

金價 央行 聯準會

上一則

大賣空貝瑞要炒熱迷因股？ 他一喊買進這檔 股價就狂噴8%　

延伸閱讀

金價要衝到哪？法興銀估年底6000美元

金價要衝到哪？法興銀估年底6000美元
金價破5,100美元再寫歷史新猷 富爸爸作者清崎高喊再飆漲430%

金價破5,100美元再寫歷史新猷 富爸爸作者清崎高喊再飆漲430%
巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元
現貨金價突破5000元大關、銀價也刷新高 這一因素增添柴火

現貨金價突破5000元大關、銀價也刷新高 這一因素增添柴火

熱門新聞

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
洞洞鞋（布希鞋）製造商Crocs（卡駱馳）已與丹麥玩具製造商樂高（Lego）達成一項為期多年的合作協議，首波是推出樂高積木造型的洞洞鞋，另一波新品預定春季接續上檔。路透

可以把樂高積木穿在腳下了 Crocs聯手樂高推出新鞋

2026-01-23 07:10
馬斯克和瑞安航空（Ryanair）執行長歐萊瑞之間的口水戰不斷升級，馬斯克揚言，考慮收購該公司。（路透）

一言不合就收購 近八成網友支持馬斯克買下「這家航空公司」

2026-01-20 06:10
波克夏公司曾在1997年與1998年間大舉投資白銀，在約莫十年內出清。當時銀價只有約每英兩5美元，而現在白銀已經漲破每英兩100美元。(路透)

巴菲特也嘆賣太早 在白銀5美元大舉進場後已出清 少賺百億元

2026-01-25 22:44

超人氣

更多 >
幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺

幸運加身更有意外之財 4生肖春節前旺上加旺
川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開

川普：正「全面審查」明州ICE槍擊事件…我們會離開
WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄

WSJ爆張又俠落馬內幕：涉向美洩露核機密、收賄
緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國

緬甸留學生新加坡實習 川普政府旅遊禁令讓他回不了美國
全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿

全美最老字號中餐館不在加州、紐約 竟在蒙大拿