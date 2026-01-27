北美暴雪 原物料拉警報 預期石化、紡織中上游報價看升

美國遭遇冬季風暴襲擊，衝擊德州墨西哥灣 沿岸部分煉油廠與石化裝置運作，電廠、航運交通等也恐停擺，市場預期，相關石化上游原物料供給將吃緊，報價看升，並引發紡織中上游族群漲價，進一步拖累各項製造業成本上揚。

北美暴風雪肆虐，亞洲石化、塑化行情同步轉強，伴隨AI相關供應鏈原料偏緊，多重利多題材帶動下，法人看好台塑、台聚、遠東集團旗下東聯等相關塑化族群，以及紡織族群中上游企業本季營運可望受惠。

美國近日遭遇近年最猛烈的冬季風暴，強烈寒流芬恩（Fern）侵襲墨西哥灣沿岸，德州至紐約州等17個州進入緊急狀態，部分大型煉油與石化設施傳出關閉或異常，災情導致超過100萬戶停電，航班取消逾1.7萬架次，電價與天然氣因此飆漲。

此外，美國近期擴大對伊朗 施壓，導致油價已經先行上漲，加上中國下游擔憂伊朗供料可能受美國制裁影響，帶動泛用樹脂市場買氣升溫。聚氯乙烯（PVC）上周每公噸上漲20美元，單周漲幅約3%；聚苯乙烯（PS）同步上漲20美元、報每公噸1020美元；ABS亦走高至每公噸1225美元，單周上漲30美元。

法人指出，若低溫持續，導致更多裝置停擺，恐使油品與上下游石化原料供需出現缺口，價格上漲壓力將進一步擴大，短期有利石化產品報價與相關業者營運表現。在相關原物料價格上揚的預期下，台塑四寶26日股價強勢表態，塑化族群同步走揚。

在暴風雪影響下，台各大石化業者均持正面但審慎因應的態度。展望首季營運，台塑四寶認為，全球石化產業仍持續透過減產因應市場，美、歐步入降息循環，中國受惠「反內捲」政策，儘管整體仍處供給過剩環境，但產業景氣可望較去年改善。

台聚集團方面，華夏指出，美國PVC業者近期陸續預防性停產，北美產能收緊，加上中國取消PVC出口退稅、庫存去化，需求小幅回溫，預期本季營收與獲利有望優於上季及去年同期。

台達化表示，ABS、PS產品價格受惠原料苯乙烯走高，短期獲利可期，但中國新增產能仍是後續需留意的變數。

遠東集團東聯表示，乙二醇（EG）新產能增速趨緩，預期今年過剩情況將較去年改善。