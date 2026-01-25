我的頻道

好市多買雞肉「1磅僅1美元」？她一次搬整箱引網友暴動

華人照顧百歲母親走完最後一程 唯1事有遺憾

美元承壓：美日匯率協作傳言發酵 市場信心動搖

編譯季晶晶／綜合外電
美元兑多數主要貨幣周一走軟。美日干預傳言升溫，市場信心受壓。(路透)
美元兌多數主要貨幣周一走軟。市場關注日本可能出手干預匯市，若美國加入行動，投資人擔憂將進一步動搖對美元的信心。

日圓在亞洲早盤一度大漲近1%，市場揣測，日本當局正準備支撐疲弱日圓，甚至可能獲得美國政府配合。美元指數同步下滑，盤中最多跌0.3%，延續上周1.6%的跌勢。

對許多美元觀察人士而言，美國若表態支持日圓，等於重啟協調式匯率干預的討論，可能引導美元對主要貿易夥伴走低。市場認為，這有助於美國出口商與中國、日本等對手競爭。

Frontclear資深副總裁Daniel Baeza表示：「重要訊號是政策協調。若市場將此解讀為願意容忍更寬鬆的全球美元環境，再加上聯準會偏鴿的反應，短期內恐加大美元下行壓力。」

相關揣測上周五升溫。交易員透露，紐約聯準銀行已聯繫金融機構，詢問日圓匯率。華爾街解讀，這可能是在為日本在美方協助下出手干預鋪路。

去年初，市場曾熱議所謂的「海湖莊園協議」。該構想源自川普政府時期經濟學家、現任聯準會理事米蘭（Stephen Miran）的一篇論文，探討刻意壓低美元的可能性。

美元上周寫下去年5月以來最差單周表現，主因是美國政策反覆不定，撼動金融市場。川普先因格陵蘭議題揚言對歐洲加徵關稅，隨後又突然收手；上周六再警告，若加拿大與中國達成貿易協議，將對加國課徵100%關稅。

其他市場方面，金價周一首度突破每英兩5,000美元。地緣政治風險升溫，貴金屬延續創紀錄行情，投資人撤離法幣，轉向所謂的貨幣貶值交易。

Pinnacle Investment Management首席投資策略師Anthony Doyle表示：「當美國財政部開始打電話，通常意味這不是一般外匯波動的範疇。協同行動的可能性抑制美元兌日圓的上行空間，讓做多美元的交易變得更脆弱。」

