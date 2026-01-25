重量級科技股將揭露財報 未來一周美股四大觀察變數

我的頻道

記者張瀞文／台北即時報導
未來一周美股有四大觀察變數。（歐新社）

富蘭克林投顧指出，未來一周美股有四大觀察變數。首先是川普關稅：留意關稅法律戰及美國與各國的關稅談判進展。

二是聯準會（Fed）會議1/27-1/28召開，預計利率將按兵不動：留意各官員對經濟、就業、利率、通貨膨脹、關稅、人工智慧（AI）等的看法，以及最高法院對理事庫克（Lisa Cook）人事案的判決結果。

三是經濟數據：未來一周要公布的經濟數據包括1月經濟諮商局消費者信心指數；12月生產者物價指數（PPI）；11月耐久財訂單、貿易收支等。

四是企業財報：未來一周要公布的企業財報包括微軟、蘋果、Meta、特斯拉、艾司摩爾、IBM、德州儀器、SanDisk、希捷、ServiceNow、開拓重工、通用汽車、UPS、波音、雷神、Visa、萬事達卡、美國運通、富蘭克林資源公司、GE Vernova、新世紀能源、埃克森美孚、雪弗龍、聯合健康、賽默飛世爾、Regeneron等103家。

財報季開跑。富蘭克林投顧指出，彭博資訊統計，到1月22日為止，已有12.2%的S&P 500企業公布財報，60.6%營收優於預期，平均成長7.7%；80.3% 的獲利優於預期，平均成長18%。根據Factset截至1/16的統計，預計第4Q S&P 500指數獲利將成長8.2%，科技股成長力道最強，高達25.9%。

雖然市場仍擔憂AI泡沫風險，但富蘭克林投顧認為，AI正在推動一個多年的超級周期，並將持續主導科技領域。多個市場蘊藏巨大的成長潛力，並為投資人提供廣泛的投資機會，包含數位勞動力、自動駕駛、機器人、代理式商務、穩定幣、量子運算等。

