18A製程良率差 英特爾財測黯淡 CEO坦承表現不如預期

編譯葉亭均／綜合報導
美國晶片大廠英特爾（Intel）本季財測令人失望，因為製造能力跟不上需求，將流失資料中心伺服器商機，執行長陳立武坦承18A先進製程的良率未達期待，毛利率將繼續下滑，暗示近期仍將面臨壓力，拖累股價23日開低走低，收盤大跌17.03%。

英特爾2025年第4季營收年減4.1%至136.7億美元，經調整後每股盈餘（EPS）0.15美元，經調整後毛利率為37.9%，均高於華爾街預測。

以各部門來看，上季資料中心與人工智慧（AI）營收年增8.9%至優於預期的47.4億美元，受惠於AI支出暴增；為個人電腦（PC）晶片銷售的客戶運算營收年減6.6%至81.9億美元，略低於預期，主因記憶體晶片價格大漲帶來的壓力；晶圓代工營收成長3.8%至45.1億美元，但一部分是生產自家晶片收入。

英特爾預期，本季營收介於117億-127億美元，經調整後每股盈餘為損益兩平，調整後毛利率續降至34.5%，全都低於分析師預估。主要是對伺服器中央處理器（CPU）需求暴增「措手不及」，工廠滿載仍跟不上需求，導致高獲利的資料中心銷售機會流失。陳立武表示，「短期內，我對我們無法完全滿足市場需求感到失望」。

財務長辛斯納表示，財測偏弱的部分原因是供應未能滿足季節性需求，英特爾已幾乎用光庫存，本季不會有額外供應，下半年供應將改善。英特爾雖有自家工廠，但調整生產的晶片類別有時間遲滯，沒預料到資料中心需求的改變。

在製程進展方面，陳立武說，有兩家客戶正在評估14A製程的細節，可能以此製程生產測試晶片，預料下半年得知外部客戶採用該技術的意願。辛斯納表示，下一代14A技術下半年問世，客戶預料將在下半年浮現，但在確定取得客戶前，暫緩投資14A產能。今年英特爾資本支出將類似去年。

陳立武也說，正積極提升18A的產能以因應強勁的客戶需求，但坦言「雖然良率符合我們的內部計畫，仍未達我的期待」。

英特爾的另一個挑戰是，雖然伺服器晶片穩固，但無法太積極把產品轉為伺服器，以免傷害PC客戶。陳立武說，市場擔心記憶體晶片價格上漲，可能推升筆電價格，衝擊需求。

