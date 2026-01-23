庫克接班人？50歲硬體主管職權擴大 掌蘋果「設計團隊」

我的頻道

中國女碩士生誣告英國警察性侵 性愛錄音揭她主動 下場慘了

編譯葉亭均／即時報導
蘋果公司已將硬體主管特納斯（John Ternus）的職權範圍擴大至涵蓋設計工作。（路透）
蘋果公司已將硬體主管特納斯（John Ternus）的職權範圍擴大至涵蓋設計工作。（路透）

蘋果公司已將硬體主管特納斯（John Ternus）的職權範圍擴大至涵蓋設計工作，進一步鞏固他身為執行長庫克最終接班人的黑馬地位。

彭博資訊引述知情人士說法報導，庫克自2011年領導蘋果、並於去年11月滿65歲後，已在去年底低調指派特納斯管理公司的設計團隊。此舉使擴大了特納斯的職權範圍，納入蘋果一項最關鍵的核心作業。

在蘋果內部，這項管理任務具有特殊意義。這一職務負責管理硬體與軟體的設計，長期來都由資深高層擔任。自已故創辦人賈伯斯時代以來，蘋果的成功始終與產品的外觀與使用體驗密不可分。

這一角色過去由賈伯斯的長期設計夥伴艾夫（Jony Ive）擔任，直到他2019年離職。2015至2017年間，當艾夫暫時卸下職務時，庫克曾親自掌管設計工作，最近期則由庫克的首席副手、長期的營運長威廉斯（Jeff Williams）擔任，直到他2025年底退休

知情人士說，目前在庫克的管理團隊中，特納斯在內部被定位為所有設計工作的「執行統籌人」。這代表他將成為設計團隊與公司最高管理層之間的橋樑，在高層主管團隊會議中代表設計單位，並負責管理設計團隊的主管。

蘋果發言人對此拒絕評論。

即便出現職權調整，蘋果內部目前並無跡象顯示庫克即將卸任。當他最終退休後，外界預期他仍將續任董事長。蘋果本月也向股東表示，現任董事長李文森（Art Levinson）將在2月股東大會後繼續留任，儘管他已75 歲，超過董事通常的退休年齡。這意味著董事長的交接至少要等到2027年以後。

這次對特納斯的安排相當低調。在內部組織圖與對外公開資訊中，設計團隊主管仍是直接向庫克報告。知情人士說，庫克正刻意讓特納斯接觸公司更多營運層面的事務。

約50歲的特納斯身為硬體工程資深副總裁，原本就與聚焦硬體的工業設計團隊密切合作，但過去並未直接負責該團隊，也未管理負責軟體使用者介面的團隊。最新調整被視為一種承認：特納斯可能更適合擔任設計相關職務。庫克出身於銷售與營運體系，向來與設計決策保持距離，自接任執行長以來，對產品設計的直接參與有限。

除了特納斯，另一位內部執行長人選是新任營運長薩比汗（Sabih Khan），他負責供應鏈，職位與庫克當年接任執行長前相同。

庫克 退休 供應鏈

上一則

美光還會再飆漲？分析師按讚 估未來2年獲利躍增250%

