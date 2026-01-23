美光還會再飆漲？分析師按讚 估未來2年獲利躍增250%

分析師認為，記憶體供需之間的巨大失衡，可能讓美光（Micron）受惠到至少2027年。（路透）

隨著AI 建設加速，記憶體晶片已成為關鍵瓶頸。美國券商William Blair分析師指出，記憶體供需之間的巨大失衡，可能讓美光（Micron）受惠到至少2027年，預估未來兩年獲利將成長超過250%。

由於AI晶片業者開始以「一年一代」的節奏推出先進晶片，記憶體產品供應持續受壓縮；同時，由於記憶體與儲存產業向來有高度景氣循環性，讓企業對擴產保持謹慎。這種嚴重的供需失衡，使記憶體與儲存產品製造商握有更多定價籌碼。

William Blair在周四（22日）開始涵蓋研究美光。該公司分析師納吉（Sebastien Naji）預期，緊俏的供應狀況將延續至2027年，這將使美光受惠於平均銷售價格的大幅上升，進而推升獲利能力。

他認為，美光是全球第二大記憶體供應商，並預期該公司高頻寬記憶體（HBM）營收將在2026年成長164%、2027年再成長40%。他表示，美光的其他記憶體產品線也有望受惠於AI熱潮。

在未來兩年內，納吉指出，美光的調整後每股盈餘（EPS）可能成長超過275%。

納吉周四以「優於大盤」評等開始追蹤美光，理由是「記憶體超級周期」已推動美光股價在過去一年大漲 256%。

納吉說，隨著大型語言模型的上下文視窗（即單次可處理的資料量）不斷擴大，HBM已成為「AI平台轉型的關鍵推手」。對下一代晶片中HBM需求的成長，意味著「記憶體在AI基礎建設物料成本中所占比重正持續上升」。美光、三星 電子與SK海力士是全球前三大HBM供應商。

儘管納吉預期美光獲利大幅成長，但他也指出，仍有多項因素可能拖累美光的每股盈餘與自由現金流的成長，例如，先前在HBM發展上落後的三星，如今已讓自家HBM3e產品通過輝達的使用認證。此外，三星與 Google 及博通（Broadcom）關係良好，三方共同合作開發用於支撐Google Gemini AI模型的張量處理器（TPU）。

另一方面，納吉也指出，從中長期來看，記憶體供需失衡的狀況預期將逐步趨於平衡。

納吉認為，相較於其他AI半導體概念股，美光的股價「未必昂貴」。以他對2026年的預估計算，美光以未來獲利計算的本益比約為9.7倍，低於其歷史平均的11倍。