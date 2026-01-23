我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

氣候惡劣可以免費改機票嗎？航空公司最新規定一覽

貝克漢長子與父母決裂 16億美元婚前協議成導火線？

美去年Q3 GDP增4.4%、出口強勁 分析：Fed可能按兵不動

編譯任中原／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美GDP變動幅度 資料來源：美國經濟分析局
美GDP變動幅度 資料來源：美國經濟分析局

美國商務部22日公布去年第3季國內生產毛額（GDP）修正值，季增年率為4.4%，不僅較初估值4.3%上修，也高於市場預估，主要是靠淨出口強勁成長，以及企業投資小幅改善的支持。同時，勞動市場依然穩固，上周初領失業救濟金人數略減。經濟學者更加預期聯準會（Fed）本月底將維持利率不變。

美國商務部經濟分析局22日公布，第3季與第2季的合併經濟成長率，是2021年以來最強的兩季。第3季個人消費支出（PCE）核心平減指數年增2.9%，也符合預估。

GDP的四大項目中，個人消費年增3.5%，符合預估，也與初估值相同，但比第2季的2.5%增幅明顯擴大；對成長率的貢獻度為2.34個百分點，比初估值3.4個百分點略低。

民間投資持平。非住宅類固定投資增加3.2%，成長貢獻度為0.44個百分點；但住宅投資劇減7.1%，成長貢獻度為負0.29百分點。

第3季出口增加9.6%，進口減少4.4%，使淨出口的成長貢獻度高達1.6個百分點；進口及企業庫存持續減少，顯示企業仍在消化關稅實施之前搶先進口的產品。聯邦政府支出增加2.2%，其中國防支出增加5.7%，其他支出則減少1.4%；政府支出的成長貢獻度為0.38個百分點。

勞工統計局公布最新一周（1月17日止）首次申領失業給付人數為20萬人，低於預估的20.9萬人，比之前一周小增1000人；過去四周移動平均人數為每周20.15萬人，比前周減少3500人。連續申領失業給付人數（1月10日止）為184.9萬人，低於預估的189萬人，及之前一周的187.5萬人。申領人數大致平穩，顯示企業並未擴大裁員。

經濟學者指出，第3季GDP修正值及通膨指標並未出現意外變動，而且就業市場並未進一步惡化，因此預期元月28-29日Fed會議將按兵不動；而且由於川普政府對Fed主席鮑爾發動刑事調查，鮑爾強力反擊，使Fed與白宮間的緊張大幅升高，因此除非就業急降，否則預料Fed在未來短期間都較不可能降息。

鮑爾 商務部 白宮

上一則

高盛喊金價再漲12% 上看5400美元

下一則

美光還會再飆漲？分析師按讚 估未來2年獲利躍增250%

延伸閱讀

川普開除Fed理事庫克案 大法官傾向留任

川普開除Fed理事庫克案 大法官傾向留任
川普放話：鮑爾若留任Fed理事 日子不會好過

川普放話：鮑爾若留任Fed理事 日子不會好過
聯準會主席出席庭審支持理事庫克 遭美財長批政治化

聯準會主席出席庭審支持理事庫克 遭美財長批政治化
高院周三聽審聯準會理事庫克案 鮑爾將出席

高院周三聽審聯準會理事庫克案 鮑爾將出席

熱門新聞

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

2026-01-18 08:10
德國總理梅爾茨重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。 （歐新社）

德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

2026-01-16 04:46
圖為三星電子旗下HBM4。(路透)

AI讓囤記憶體成超賺投資 缺貨要到這年才改善

2026-01-17 10:58

超人氣

更多 >
拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬

拒收現金 兩公司遭中國央行罰款5萬
消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？

消防員手持斧頭痛殺十年髮妻 偷看日記發現對方出軌？
共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分

共和黨國會議員提案詐騙定罪即撤銷美國公民身分
女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」

女兒討10元零花錢 媽隨口一句玩笑 讓自己「負債百萬」
華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？

華人卡車司機月入近萬美元 如今為何虧錢賣車難養家？