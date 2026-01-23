高盛喊金價再漲12% 上看5400美元

我的頻道

編譯林文彬／綜合報導
國際金價最新預測 資料來源：路透
高盛集團以民間部門需求強勁和新興市場央行外匯存底分散至黃金為由，將金價2026年年底預測從每英兩4900美元調升至每英兩5400美元，上修幅度逾一成。這代表過去一年大漲逾七成的金價，可能還有約12%的上漲空間。

高盛分析師史楚溫和托馬斯等人在21日發布的報告中表示，相較於過去特定事件引發的避險買盤，投資人針對財政永續性等已知風險建立的黃金部位「黏性」較強，金價最新預測建立在民間投資人今年底前將抱緊這些部位的假設上。

高盛也認為，新興市場央行外匯存底可能持續分散至黃金，預期2026年央行平均每月買盤將達到60公噸。

另一方面，西方國家黃金指數股票型基金（ETF）持有的黃金2025年初以來已增加約500公噸，超越僅根據美國降息次數推估的增幅。高盛預期美國聯準會（Fed）2026年將再降息兩碼，這些ETF持有的黃金可能進一步增加。

黃金現貨價格21日盤中一度攀上每英兩4,888.42美元，再創歷史新高，22日盤中則隨著歐美緊張情勢降溫最多回跌逾1%，但今年來仍漲11%。金價過去12個月上漲逾70%，從2023年初算起則已翻漲逾一倍。

高盛分析師指出，「高價是高價的解藥」這句大宗商品領域常聽到的格言不適用於黃金，原因是黃金供給不會隨著價格上漲或下跌而大幅增減。大多數黃金存在已久，只在持有人之間交易，新開採黃金每年貢獻的供給微乎其微，約占全球黃金總量1%。因此，金價通常唯有需求減弱時才會停止上漲。

花旗上周也調升黃金零至三個月目標價至每英兩5000美元，理由是地緣政治風險升高、實體黃金持續短缺，以及Fed獨立地位再次蒙上不確定性，白銀目標價調升至每英兩100美元。相較之下，滙豐（HSBC）給予黃金的2026年年底目標價是每英兩4450美元。

