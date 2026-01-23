高盛喊金價再漲12% 上看5400美元

國際金價最新預測 資料來源：路透

高盛 集團以民間部門需求強勁和新興市場央行 外匯存底分散至黃金為由，將金價 2026年年底預測從每英兩4900美元調升至每英兩5400美元，上修幅度逾一成。這代表過去一年大漲逾七成的金價，可能還有約12%的上漲空間。

高盛分析師史楚溫和托馬斯等人在21日發布的報告中表示，相較於過去特定事件引發的避險買盤，投資人針對財政永續性等已知風險建立的黃金部位「黏性」較強，金價最新預測建立在民間投資人今年底前將抱緊這些部位的假設上。

高盛也認為，新興市場央行外匯存底可能持續分散至黃金，預期2026年央行平均每月買盤將達到60公噸。

另一方面，西方國家黃金指數股票型基金（ETF）持有的黃金2025年初以來已增加約500公噸，超越僅根據美國降息次數推估的增幅。高盛預期美國聯準會（Fed）2026年將再降息兩碼，這些ETF持有的黃金可能進一步增加。

黃金現貨價格21日盤中一度攀上每英兩4,888.42美元，再創歷史新高，22日盤中則隨著歐美緊張情勢降溫最多回跌逾1%，但今年來仍漲11%。金價過去12個月上漲逾70%，從2023年初算起則已翻漲逾一倍。

高盛分析師指出，「高價是高價的解藥」這句大宗商品領域常聽到的格言不適用於黃金，原因是黃金供給不會隨著價格上漲或下跌而大幅增減。大多數黃金存在已久，只在持有人之間交易，新開採黃金每年貢獻的供給微乎其微，約占全球黃金總量1%。因此，金價通常唯有需求減弱時才會停止上漲。

花旗上周也調升黃金零至三個月目標價至每英兩5000美元，理由是地緣政治風險升高、實體黃金持續短缺，以及Fed獨立地位再次蒙上不確定性，白銀目標價調升至每英兩100美元。相較之下，滙豐（HSBC）給予黃金的2026年年底目標價是每英兩4450美元。