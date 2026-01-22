我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

好市多魚類最常被退貨？員工曝2原因、1種魚客訴最多

蘋果傳最快明年推出「AI別針」 出貨量2000萬個

橋水達創辦人達里歐示警：全球瀕於資本戰爭 美債持有意願降

編譯劉忠勇／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
達里歐警告，不能對未來可能爆發資本戰爭掉以輕心。(路透)
達里歐警告，不能對未來可能爆發資本戰爭掉以輕心。(路透)

億萬富豪投資人達里歐認為，全世界可能正瀕臨「資本戰爭」。

這位橋水基金(Bridgewater Associates)創辦人向來不避諱對他所預見的經濟問題敲響警鐘。他在本周瑞士達沃斯舉行的世界經濟論壇上表示，川普的急進政策可能會引發全球金融衝突。

川普今年在達沃斯集焦點於一身，特別是他對格陵蘭發表的威脅論調。他宣稱基於安全考量，美國必須掌控格陵蘭。

川普最近的言論固然備受關注，但達里歐認為，這不過是可能改變全球金融秩序令人堪憂趨勢中的一環。他在論壇會場接受美國媒體CNBC訪問時表示，資本戰爭可能爆發，代表威脅牽連極廣，會對市場和經濟造成深遠影響。

達里歐說：「在貿易逆差和貿易戰的另一面，就是資本和資本戰爭。既有衝突在先，就不能對未來可能爆發資本戰爭掉以輕心。換句話說，市場購買美國公債等資產的意願或許不再如以往那樣強烈。」

在他看來，目前正在上演的這類貿易衝突，實際上並無法解決全球失衡問題。然而，隨著各國開始權衡誰在支應赤字，以及哪些國家願意持有特定資產，這類衝突確實會對資本流動造成沉重壓力。尤其，一旦對美國的信任感減退，全球投資人購買美國公債、借款給美國的意願便可能隨之降低。

他說：「我們知道，無論是持有美元計價債務的人……還是需要資金的美國，都在擔心彼此。如果持有美債的國家感到憂心，而我們又在製造大筆債券，那問題就大了。」

達里歐表示，若外資需求大幅下滑，美國可能被迫依賴內部措施來提供所需資金。這可能導致通膨升溫或貨幣貶值，而這兩項因素很可能進一步加深外國投資人的疑慮。

達里歐也重申他看多黃金的看法，他認為在爆發資本戰爭時，黃金是理想的準備資產。他表示，在常態下，黃金在多元投資組合中應占5%至15%。

他說：「有好一陣子，我一直明確主張應遠離銅(等工業金屬)，轉向黃金，並將黃金配比提高到超過常態的水準。」

不過，在2025年的市場回顧中，達里歐認為金價強勁漲勢對投資人而言可能是警訊，並呼籲各界審慎關注金價大漲對2026年經濟的意涵。

川普 金價 格陵蘭

上一則

格陵蘭爭議 「拋售美國」浪潮再起 投資人恐調整投資

延伸閱讀

美國優先撞上多邊主義…達沃斯論壇為舊秩序敲響警鐘

美國優先撞上多邊主義…達沃斯論壇為舊秩序敲響警鐘
丹麥外長：川普欲避免為格陵蘭動武是「正面」跡象

丹麥外長：川普欲避免為格陵蘭動武是「正面」跡象
美俄特使達沃斯會面 稱烏克蘭和平會談具建設性

美俄特使達沃斯會面 稱烏克蘭和平會談具建設性
黃仁勳達沃斯駁AI泡沫說：需為基礎設施再投資數兆美元

黃仁勳達沃斯駁AI泡沫說：需為基礎設施再投資數兆美元

熱門新聞

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

2026-01-18 08:10
OpenAI執行長奧特曼。路透

OpenAI集各種泡沫於一身？前富達老將：快減碼這些大咖股

2026-01-21 13:04
德國總理梅爾茨重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。 （歐新社）

德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

2026-01-16 04:46
圖為三星電子旗下HBM4。(路透)

AI讓囤記憶體成超賺投資 缺貨要到這年才改善

2026-01-17 10:58

超人氣

更多 >
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆
民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台

民主黨國會議員主張援引美國憲法第25修正案讓川普下台
好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃

好市多這款特價椰子酸奶 成分乾淨 華人稱超好吃
暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴

暴風雪周末再襲 紐約降雪量恐達10吋 極端低溫相伴