Netflix砸錢併華納 本季財測轉保守

Netflix對本季財測看法審慎，理由是影視內容支出增加，以及收購華納兄弟探索仍面臨競購戰。（路透）

Netflix 上季財報大致優於華爾街 預期，但對本季財測看法審慎，理由是影視內容支出增加，以及收購華納兄弟探索（Warner Bros. Discovery）仍面臨競購戰，成本高昂，導致21日股價應聲跌逾3%。

這家串流影視龍頭在20日美股盤後發布財報，計畫2026年將電影和電視節目的支出增加10%，同時持續推動收購華納兄弟旗下製片廠和串流事業的計畫。Netflix去年在影視內容支出約180億美元。

這些支出短期內將拖累獲利，Netflix預料本季每股盈餘為76美分，低於華爾街預期的82美分；營收則預估為122 億美元，符合預期。

另一方面，Netflix去年第四季營收為121億美元，經調整後的每股盈餘為56美分，均略優於市場預估，主要是訂閱用戶數成長8%、突破3.25億人。去年12月每月收視更大增10%，主要受惠於科幻影集「怪奇物語」最後一季上線。

Netflix正極力爭取華納兄弟的串流和製片事業，20日另宣布修正協議，原本提議以現金加股票收購，現改為以每股27.75美元的全現金併購。由甲骨文 公司（Oracle）創辦人之子艾里森（David Ellison）領導的派拉蒙天舞（Paramount Skydance），目前開出每股30美元現金，收購華納兄弟全部事業。

Netflix高層在投資人電話會議上表示，將增加支出以把握「有吸引力的投資機會」。Netflix公司已取得環球（Universal）和Sony的電影串流版權，如今擴大至直播活動和電玩，並將於今年推出新的行動裝置使用者介面。

Netflix在每季致股東信中說，收購華納兄弟的交易，除了截至去年底已花費6000萬美元外，今年還將增加2.7億美元成本。Netflix 將暫停實施庫藏股，以累積收購所需資金。

Netflix收購華納兄弟，是為取得極其豐富的影視資料庫；這類內容有助開發新素材，擴張消費產品、體驗活動和電玩等新事業。Netflix去年的影視內容預算僅帶來收視率微幅成長，下半年的整體參與度約增加2%。

Netflix高層表示，對於收購案獲得監管機構批准充滿信心。