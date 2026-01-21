川普就怕市場翻臉...這波敢進場又賺到 分析師：未來小心「狼來了」

周二拋售潮發生後不到24小時，川普便宣布，他將暫緩對歐洲八國課徵10%關稅，理由是北約已就格陵蘭未來達成一項「框架性」協議。(路透)

川普 總統周三（21日）宣布達成格陵蘭 框架協議 ，將取消對歐洲八國原定2月實施的關稅 ，又上演一次「TACO時刻」（川普總是臨陣退縮），激勵美股、美債反彈勁揚，這凸顯出，市場前一天的「變臉」崩跌讓川普警惕而縮手。但分析師說，要小心這會變成「狼來了」，總有一天押注TACO交易而逢低進場的策略會失靈。

此前，隨著川普一路失控、朝著可能重創經濟的美歐貿易戰狂奔，美股標普500指數在周二挫跌逾2%、美債賣壓湧現。這樣的跌幅其實稱不上恐慌，甚至遠小於一些人原本認為足以迫使川普讓步的程度。然而，就在周二拋售潮發生後不到24小時，川普便宣布，他將暫緩對歐洲八國課徵10%關稅，理由是北約已就格陵蘭未來達成一項「框架性」協議。不過，該協議究竟包含哪些安排並不明朗。

華爾街的反應非常迅速。標普500指數周三反彈1.2%，道瓊勁揚近600點，波動率指標也隨之回落，美債價格也回升，基準的10年期公債殖利率周三下滑約4個基點，至4.25%，前一日才剛觸及自8月以來最高水準。

這驗證了那些奉行「TACO交易」的投資人策略，即凡是因美國關稅威脅而造成的回檔就進場買進，因為川普最後總是會退縮。

Roundhill投資公司執行長馬薩表示：「又來了，又是一場TACO交易。格陵蘭相關地緣政治新聞動搖了市場，但在北約框架協議出現後，投資人立刻回到同一套操作模式：緊張升溫、波動加劇，接著風險性資產反彈。」

Miller Tabak +公司首席市場策略師馬利表示，「川普先製造了問題，接著又把它解決了。某種程度上，今天在昨日大跌後出現的強勁反彈，反而凸顯了市場的不確定性」。他指出，當股市估值處於如此高昂水準時，對川普的每一句話都會變得更加敏感，因為最終是他在牽動市場。市場現在是以「完美情境」來定價，因此需要不斷的再次確保沒有任何事情會打斷這波漲勢。

有分析師認為，「TACO交易」策略總有一天會失靈。Freedom Capital Markets首席全球策略師伍德表示：「這是一場快速來回的TACO交易，甚至連兩個完整的交易日都不到。我擔心未來這會變成『狼來了』的情境，總有一天他的威脅會成真，投資人若依舊逢低買進，卻可能被套牢，尤其是不會像這次反彈得這麼快。」

PenderFund Capital Management投資長泰勒說也說，市場一度懷疑，這次或許會不一樣，「我們過去也見過，川普可能會因為大家看穿他的計畫而感到不悅。但現在看來，又回到了去年那套劇本。真正的問題在於，這種情況還能持續多久？因為每個人都已經被訓練成一跌就買，總有一天這套策略會失靈」。