我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

解放軍嗆菲「不許對我大聲說話」 網酸：成語用完了

格陵蘭「框架協議」是什麼？ 紐時：丹麥割小片土地讓美國蓋基地

川普就怕市場翻臉...這波敢進場又賺到 分析師：未來小心「狼來了」

編譯葉亭均／綜合外電
周二拋售潮發生後不到24小時，川普便宣布，他將暫緩對歐洲八國課徵10%關稅，理由是北約已就格陵蘭未來達成一項「框架性」協議。(路透)
周二拋售潮發生後不到24小時，川普便宣布，他將暫緩對歐洲八國課徵10%關稅，理由是北約已就格陵蘭未來達成一項「框架性」協議。(路透)

川普總統周三（21日）宣布達成格陵蘭框架協議 ，將取消對歐洲八國原定2月實施的關稅，又上演一次「TACO時刻」（川普總是臨陣退縮），激勵美股、美債反彈勁揚，這凸顯出，市場前一天的「變臉」崩跌讓川普警惕而縮手。但分析師說，要小心這會變成「狼來了」，總有一天押注TACO交易而逢低進場的策略會失靈。

此前，隨著川普一路失控、朝著可能重創經濟的美歐貿易戰狂奔，美股標普500指數在周二挫跌逾2%、美債賣壓湧現。這樣的跌幅其實稱不上恐慌，甚至遠小於一些人原本認為足以迫使川普讓步的程度。然而，就在周二拋售潮發生後不到24小時，川普便宣布，他將暫緩對歐洲八國課徵10%關稅，理由是北約已就格陵蘭未來達成一項「框架性」協議。不過，該協議究竟包含哪些安排並不明朗。

華爾街的反應非常迅速。標普500指數周三反彈1.2%，道瓊勁揚近600點，波動率指標也隨之回落，美債價格也回升，基準的10年期公債殖利率周三下滑約4個基點，至4.25%，前一日才剛觸及自8月以來最高水準。

這驗證了那些奉行「TACO交易」的投資人策略，即凡是因美國關稅威脅而造成的回檔就進場買進，因為川普最後總是會退縮。

Roundhill投資公司執行長馬薩表示：「又來了，又是一場TACO交易。格陵蘭相關地緣政治新聞動搖了市場，但在北約框架協議出現後，投資人立刻回到同一套操作模式：緊張升溫、波動加劇，接著風險性資產反彈。」

Miller Tabak +公司首席市場策略師馬利表示，「川普先製造了問題，接著又把它解決了。某種程度上，今天在昨日大跌後出現的強勁反彈，反而凸顯了市場的不確定性」。他指出，當股市估值處於如此高昂水準時，對川普的每一句話都會變得更加敏感，因為最終是他在牽動市場。市場現在是以「完美情境」來定價，因此需要不斷的再次確保沒有任何事情會打斷這波漲勢。

有分析師認為，「TACO交易」策略總有一天會失靈。Freedom Capital Markets首席全球策略師伍德表示：「這是一場快速來回的TACO交易，甚至連兩個完整的交易日都不到。我擔心未來這會變成『狼來了』的情境，總有一天他的威脅會成真，投資人若依舊逢低買進，卻可能被套牢，尤其是不會像這次反彈得這麼快。」

PenderFund Capital Management投資長泰勒說也說，市場一度懷疑，這次或許會不一樣，「我們過去也見過，川普可能會因為大家看穿他的計畫而感到不悅。但現在看來，又回到了去年那套劇本。真正的問題在於，這種情況還能持續多久？因為每個人都已經被訓練成一跌就買，總有一天這套策略會失靈」。

川普 格陵蘭 關稅

上一則

BBC宣布與YouTube達成「策略夥伴關係」新協議

延伸閱讀

川普不顧和平 該得最厚臉皮獎

川普不顧和平 該得最厚臉皮獎
川普：普亭接受邀請 同意加入和平理事會

川普：普亭接受邀請 同意加入和平理事會
又退縮？川普撤回對歐關稅威脅 道瓊大漲600點

又退縮？川普撤回對歐關稅威脅 道瓊大漲600點
川普執政亮紅燈 民調：美國71%民眾認為國家正失控

川普執政亮紅燈 民調：美國71%民眾認為國家正失控

熱門新聞

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

2026-01-18 08:10
德國總理梅爾茨重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。 （歐新社）

德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

2026-01-16 04:46
圖為三星電子旗下HBM4。(路透)

AI讓囤記憶體成超賺投資 缺貨要到這年才改善

2026-01-17 10:58
企業將在地緣政治動盪升溫、經濟成長前景混沌之際，公布季度財報，全球股市多頭將迎來今年首場考驗。(美聯社)

股市多頭將迎來今年首場重大考驗 5大焦點值得關注

2026-01-18 10:46

超人氣

更多 >
別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」
女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？

女子麥當勞等餐 遭遊民襲擊致死 員工全程袖手旁觀？
紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉

紐森罕見爆粗口 川普回擊：若你當總統 美國很快變委內瑞拉
美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元

美國人致富3秘訣「股票、房產、時間」50多歲族群可擁140萬元
霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆

霍建華台北吃早餐被認出… 霸氣掏現金「整桌買單」暖爆