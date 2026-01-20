我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

刺殺前日相安倍晉三 兇手山上徹也被判無期徒刑

鮪魚罐疑染肉毒桿菌 召回後竟誤送全美多家超市

黃仁勳上podcast 稱「Nvidia躍台積最大客戶」

記者鐘惠玲、尹慧中／綜合報導

台積電客戶排名洗牌。Nvidia（輝達，另譯英偉達）執行長黃仁勳在接受全球半導體聯盟（GSA）共同創辦人暨執行長Jodi Shelton訪問時爆料，輝達已是台積電最大客戶。

黃仁勳是在接受Jodi Shelton的Podcast節目「A Bit Personal」訪問時，釋出以上訊息。惟台積電並未公開過往單一客戶營收占比，也一貫不評論單一客戶訊息。

業界指出，過去幾年蘋果都是台積電營收占比最高的客戶，黃仁勳這席話，不僅意味輝達超車蘋果，成為台積電最重要的營收來源，也象徵科技業典範轉移，從智慧手機雄霸一方，轉為AI大時代。

Jodi Shelton在節目中提到，當年台積電創辦人張忠謀第一次與黃仁勳見面時，黃仁勳即強調會成為台積電最大客戶，或至少是最大的客戶之一。黃仁勳回應說，張忠謀一定很高興得知輝達現在是台積電最大客戶了。

黃仁勳並透露，在個人電腦革命時期，輝達就曾是台積電最大客戶。

法人分析，2025年台積電前七大客戶排名預估（營收占比），依序為蘋果（25%），輝達（11%），聯發科（9%）、高通（8%）、超微（7%）、博通（7%）、英特爾（6%），預期今年隨著各大客戶應用成長或策略合作而有變化，其中將以博通與輝達成長最大。

黃仁勳強調，電腦將徹底轉型，從由人類來進行編程，轉為在人類給予其大量監督與指示下，電腦會自行編程。人們依然需要指揮電腦去學習什麼內容，同時人們使用電腦的方式也會改變。未來電腦將能處理比今日約大10億倍規模的問題。

黃仁勳以智慧電網仍存在太多浪費的議題為例，強調AI可以找出如何部署剛好足夠的能源，不會過度供應能源。同時，企業生產力還可以大幅提升，供應鏈管理也可能更加輕鬆，設計電腦也會容易得多。

台積電 黃仁勳 輝達

上一則

三星電子押注日常AI商機「重點非新奇性」

延伸閱讀

黃仁勳最愛的三個度假地點曝光 台灣因這理由入選

黃仁勳最愛的三個度假地點曝光 台灣因這理由入選
何立峰世界經濟論壇期間 會見貝森特、全球企業高層

何立峰世界經濟論壇期間 會見貝森特、全球企業高層
紐時：達沃斯論壇迎合川普 全球經濟價值觀已變了

紐時：達沃斯論壇迎合川普 全球經濟價值觀已變了
達沃斯論壇／Nvidia黃仁勳隨行 中英丹麥領袖不出席

達沃斯論壇／Nvidia黃仁勳隨行 中英丹麥領袖不出席

熱門新聞

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

2026-01-18 08:10
德國總理梅爾茨重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。 （歐新社）

德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

2026-01-16 04:46

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽
谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩

谷歌、亞馬遜、TikTok數百員工聯名 籲執行長勸川普減少移民掃蕩