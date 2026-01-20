黃仁勳上podcast 稱「Nvidia躍台積最大客戶」

台積電 客戶排名洗牌。Nvidia（輝達 ，另譯英偉達）執行長黃仁勳 在接受全球半導體聯盟（GSA）共同創辦人暨執行長Jodi Shelton訪問時爆料，輝達已是台積電最大客戶。

黃仁勳是在接受Jodi Shelton的Podcast節目「A Bit Personal」訪問時，釋出以上訊息。惟台積電並未公開過往單一客戶營收占比，也一貫不評論單一客戶訊息。

業界指出，過去幾年蘋果都是台積電營收占比最高的客戶，黃仁勳這席話，不僅意味輝達超車蘋果，成為台積電最重要的營收來源，也象徵科技業典範轉移，從智慧手機雄霸一方，轉為AI大時代。

Jodi Shelton在節目中提到，當年台積電創辦人張忠謀第一次與黃仁勳見面時，黃仁勳即強調會成為台積電最大客戶，或至少是最大的客戶之一。黃仁勳回應說，張忠謀一定很高興得知輝達現在是台積電最大客戶了。

黃仁勳並透露，在個人電腦革命時期，輝達就曾是台積電最大客戶。

法人分析，2025年台積電前七大客戶排名預估（營收占比），依序為蘋果（25%），輝達（11%），聯發科（9%）、高通（8%）、超微（7%）、博通（7%）、英特爾（6%），預期今年隨著各大客戶應用成長或策略合作而有變化，其中將以博通與輝達成長最大。

黃仁勳強調，電腦將徹底轉型，從由人類來進行編程，轉為在人類給予其大量監督與指示下，電腦會自行編程。人們依然需要指揮電腦去學習什麼內容，同時人們使用電腦的方式也會改變。未來電腦將能處理比今日約大10億倍規模的問題。

黃仁勳以智慧電網仍存在太多浪費的議題為例，強調AI可以找出如何部署剛好足夠的能源，不會過度供應能源。同時，企業生產力還可以大幅提升，供應鏈管理也可能更加輕鬆，設計電腦也會容易得多。