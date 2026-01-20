我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

看中戰略與稀土？川普奪格陵蘭恐接手1兆元錢坑

別再只買肋眼 牧場主不藏私揭「最高CP值牛肉部位」

美歐關稅戰隱憂 美股3大指數收黑 道瓊挫870點

編譯陳韻涵／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
因為擔憂美國與歐洲八國因為併吞格陵蘭一事，爆發關稅戰，全球股市20日大跌。(路透)
因為擔憂美國與歐洲八國因為併吞格陵蘭一事，爆發關稅戰，全球股市20日大跌。(路透)

川普總統揚言，若歐洲國家杯葛美國取得格陵蘭，將祭出新一輪關稅威脅；市場憂慮歐美貿易衝突升級，投資人紛紛撤離美國資產。美股20日遭遇沉重賣壓，三大指數全面收黑，科技股與大型權值股也成為賣壓重心。歐洲股市也上大幅賣壓，丹麥退休金業者拋售上億元美債，亞洲股市20日則延續19日的跌勢。

川普揚言，2月1日起，將對八個「反對美國掌控格陵蘭」的歐洲國家商品加徵10%關稅，並於6月1日提高至25%，直到美國收購格陵蘭。

受影響的歐盟國家研議採取反制措施，美歐貿易摩擦再度升溫，引發市場對貿易戰重燃的疑慮。

投資人對美歐貿易協議前景感到不安，擔憂兩大經濟體關係惡化衝擊全球經濟，避險情緒升高，資金轉向安全性資產，風險性資產承壓，美股普遍收低。

道瓊工業指數大跌1.76%或870點，收在4萬8488.59點；史坦普500指數重挫2%或143.15點，收在6796.86點；那斯達克綜合指數跌幅擴大至2.39%或561.06點，收在2萬2954.32點。

科技股與大型權值股成為賣壓重心，甲骨文(Oracle)、博通(Broadcom)跌超5%， Nvidia(輝達，又譯英偉達)、特斯拉(Tesla)跌超4%，亞馬遜(Amazon)、蘋果(Apple)跌超3%。

科技與半導體類股同步走弱，費城半導體指數大幅下挫。在個股方面，台積電ADR(TSM)收盤報327.16元，下跌15.24元，跌幅達4.45%，成為半導體族群中跌勢較重個股之一。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，丹麥退休基金機構Akademiker Pension表示，基於對美國債務與財政前景的疑慮，已決定退出美國公債投資，進一步加劇市場不安。

該機構投資長謝爾德(Anders Schelde)表示，做出這項決定是基於對美債危機下「美國政府財政狀況不佳」的擔憂，且川普就格陵蘭議題揚言對歐洲國家徵收關稅，加劇歐美緊張情勢。

謝爾德表示，「這與歐美之間持續存在的裂痕沒有直接關係，但新事態發展當然也沒有讓做此決定變得更難。」

倫敦FTSE 100指數下跌68.57點或0.67%，收報10126.78點。法蘭克福DAX指數重挫255.94點或1.03%，收在24703.12點。巴黎CAC 40指數下挫49.44點或0.61%，收8062.58點。

隨著避險情緒升溫，資金轉向美元與黃金等安全避險資產；分析師認為，在貿易政策與地緣政治不確定性未明朗前，美股仍會維持高波動格局。

國際金價觸及每盎司4717.78元，白銀價格攀升至94.73元，雙雙創下歷史新高。

格陵蘭 川普 關稅

上一則

日本債市「黑色星期二」震盪外溢美國 片山皐月與貝森特籲冷靜

延伸閱讀

格陵蘭關稅恐掀反制？川普不擔心：歐盟需要美國 投資還是會來

格陵蘭關稅恐掀反制？川普不擔心：歐盟需要美國 投資還是會來
川普喊格陵蘭方案「會讓北約滿意」 媒體披露五角大廈有動作了

川普喊格陵蘭方案「會讓北約滿意」 媒體披露五角大廈有動作了
最高法院即將休庭四周 川普關稅速判希望落空

最高法院即將休庭四周 川普關稅速判希望落空
川普自豪執政週年成果 再提台積電等企業擴大投資

川普自豪執政週年成果 再提台積電等企業擴大投資

熱門新聞

美國公債周二加入全球債市遭到拋售的行列。(路透)

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

2026-01-20 00:08
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
年輕美國人希望房價下跌，已經擁有房子的屋主則不希望資產受損，利益衝突的情況下，使得決策者很難在殘酷的房屋市場為年輕人提供助力。(路透)

WSJ：要讓民眾買得起房 某些人必須犧牲

2026-01-20 08:13
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

2026-01-18 08:10
德國總理梅爾茨重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。 （歐新社）

德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

2026-01-16 04:46

超人氣

更多 >
住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇

住中國、不定期返美「維持身分」 華人在芝城入境受驚嚇
林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　

林懷民信用卡被盜刷 退休6年復出：生活能力不足　
購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」

購物中心、主題樂園、高樓全荒廢 海南海花島變「死區」
美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現
加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽

加拿大總理結束訪華不到2天 中國就買了6萬噸油菜籽