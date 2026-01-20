美歐關稅戰隱憂 美股3大指數收黑 道瓊挫870點

因為擔憂美國與歐洲八國因為併吞格陵蘭一事，爆發關稅戰，全球股市20日大跌。(路透)

川普 總統揚言，若歐洲國家杯葛美國取得格陵蘭 ，將祭出新一輪關稅 威脅；市場憂慮歐美貿易衝突升級，投資人紛紛撤離美國資產。美股20日遭遇沉重賣壓，三大指數全面收黑，科技股與大型權值股也成為賣壓重心。歐洲股市也上大幅賣壓，丹麥退休金業者拋售上億元美債，亞洲股市20日則延續19日的跌勢。

川普揚言，2月1日起，將對八個「反對美國掌控格陵蘭」的歐洲國家商品加徵10%關稅，並於6月1日提高至25%，直到美國收購格陵蘭。

受影響的歐盟國家研議採取反制措施，美歐貿易摩擦再度升溫，引發市場對貿易戰重燃的疑慮。

投資人對美歐貿易協議前景感到不安，擔憂兩大經濟體關係惡化衝擊全球經濟，避險情緒升高，資金轉向安全性資產，風險性資產承壓，美股普遍收低。

道瓊工業指數大跌1.76%或870點，收在4萬8488.59點；史坦普500指數重挫2%或143.15點，收在6796.86點；那斯達克綜合指數跌幅擴大至2.39%或561.06點，收在2萬2954.32點。

科技股與大型權值股成為賣壓重心，甲骨文(Oracle)、博通(Broadcom)跌超5%， Nvidia(輝達，又譯英偉達)、特斯拉(Tesla)跌超4%，亞馬遜(Amazon)、蘋果(Apple)跌超3%。

科技與半導體類股同步走弱，費城半導體指數大幅下挫。在個股方面，台積電ADR(TSM)收盤報327.16元，下跌15.24元，跌幅達4.45%，成為半導體族群中跌勢較重個股之一。

消費者新聞與商業頻道(CNBC)報導，丹麥退休基金機構Akademiker Pension表示，基於對美國債務與財政前景的疑慮，已決定退出美國公債投資，進一步加劇市場不安。

該機構投資長謝爾德(Anders Schelde)表示，做出這項決定是基於對美債危機下「美國政府財政狀況不佳」的擔憂，且川普就格陵蘭議題揚言對歐洲國家徵收關稅，加劇歐美緊張情勢。

謝爾德表示，「這與歐美之間持續存在的裂痕沒有直接關係，但新事態發展當然也沒有讓做此決定變得更難。」

倫敦FTSE 100指數下跌68.57點或0.67%，收報10126.78點。法蘭克福DAX指數重挫255.94點或1.03%，收在24703.12點。巴黎CAC 40指數下挫49.44點或0.61%，收8062.58點。

隨著避險情緒升溫，資金轉向美元與黃金等安全避險資產；分析師認為，在貿易政策與地緣政治不確定性未明朗前，美股仍會維持高波動格局。

國際金價觸及每盎司4717.78元，白銀價格攀升至94.73元，雙雙創下歷史新高。