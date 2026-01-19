我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

學英國租借香港？傳川普擬提「99年租約」加送美國籍拿下格陵蘭

零下14度 明州苗族美國公民僅穿短褲披毯被ICE押走

道指開盤恐跌400點 川普格陵蘭關稅衝擊發酵 分析師籲逢低承接

編譯季晶晶／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00

美股期指預示華爾街開盤將走低。美國總統川普針對格陵蘭議題的關稅威脅持續發酵，夜盤顯示道瓊工業指數周二開盤恐下挫逾400點，史坦普500期指跌幅約0.9%，那斯達克100期指下挫1.1%。

川普上周六在Truth Social宣布，將對八個北約成員國輸美商品加徵關稅，直至達成全面收購格陵蘭的協議為止。關稅將於2月1日起從10%起跳，6月1日調升至25%。歐洲多國領袖強烈反彈。

適逢馬丁路德金恩紀念日美股休市，周一夜盤成為美國投資人首度能對貿易衝突升溫局面做出完整反應的時點。

KKM Financial執行長Jeff Kilburg認為，若股市因關稅憂慮下跌，投資人應趁機逢低買進：「市場對潛在關稅的初始反應創造買點，本周市場焦點將從達沃斯論壇轉回財報季。」

與此同時，川普政府的關稅政策正面臨司法檢驗。美國最高法院最快下周裁定，是否推翻川普援引《國際緊急經濟權力法》所實施的關稅措施。美國財長貝森特周日表示，他認為最高法院推翻川普標誌性經濟政策的可能性「極低」。

花旗美股策略主管Scott Chronert表示，「與關稅相關的政策不確定性，應已大致反映於市場，但政策引發的市場波動，例如周末頭條新聞所見，仍將持續」。

地緣政治風險也牽動全球投資人的情緒。伊朗當地官員周日表示，自去年12月28日因經濟困境爆發的全國抗議已造成至少5,000人死亡，示威訴求已從經濟議題擴展為推翻神權統治。

本周，Netflix、嘉信理財、嬌生與英特爾等企業都將陸續公布財報。分析師指出，企業展望將成為維繫美股多頭情緒的關鍵。目前，史坦普500指數成分股今年獲利成長預估約為12%至15%。

關稅 川普 美股

上一則

紐約證券交易所要推區塊鏈平台 代幣化股票全天候交易成真

下一則

美債嚇跌？歐日兩大買家恐撤資 全球債市賣壓湧現

延伸閱讀

川普將赴達沃斯世界經濟論壇 瑞士最高規格維安

川普將赴達沃斯世界經濟論壇 瑞士最高規格維安
傳法國質疑川普和平理事會 加拿大拒為席位付費

傳法國質疑川普和平理事會 加拿大拒為席位付費
川普強徵格陵蘭稅 政治兒戲化

川普強徵格陵蘭稅 政治兒戲化
最高法院將宣判對等關稅 貿易代表自爆「敗訴後備案」

最高法院將宣判對等關稅 貿易代表自爆「敗訴後備案」

熱門新聞

美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
IMF警告，台灣和南韓暴露於匯率風險的美元計價資產，規模異常龐大。（美聯社）

IMF示警台灣美元曝險45倍 南韓25倍 「大到不成比例」

2026-01-18 08:10
德國總理梅爾茨重批前朝政府的廢核政策，為德國創造出全世界最昂貴的能源轉型。 （歐新社）

德國總理稱廢核為「重大戰略錯誤」 痛批前朝搞出全球最貴能源轉型

2026-01-16 04:46
圖為三星電子旗下HBM4。(路透)

AI讓囤記憶體成超賺投資 缺貨要到這年才改善

2026-01-17 10:58

超人氣

更多 >
清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣

清空零錢罐前 留意有這3標記1美分硬幣
遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能

遇到ICE出示REAL ID能證明身為公民嗎？國土安全部：不能
5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵

5美元變5萬 超市購物袋海外暴紅成身分象徵
停車場詐騙死灰復燃 華婦低價補車漆損失更大

停車場詐騙死灰復燃 華婦低價補車漆損失更大
談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平

談格陵蘭 川普致信挪總理：諾委會讓他看清不必只講和平