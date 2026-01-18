我的頻道

江西「殺豬宴」失控 5萬人蹭飯如喪屍 廚師護鍋蓋仍保不住紅燒肉

華婦停車場遇低價補車漆 慘被騙損失千元

AI工具太強 軟體股今年開張嚇趴了

編譯劉忠勇／即時報導
Intuit上周大跌16%，創下2022年以來最慘單周表現。(路透)
新的一年原本應該為疲軟的軟體股帶來轉機，不料這類股卻創下多年開張最差表現。

新創公司Anthropic在1月12日發布新款人工智慧（AI）工具，再現去年曾重創軟體業的顛覆性恐慌。TurboTax母公司Intuit上周大跌16%，創下2022年以來最慘表現；同時，Adobe和生產客戶關係管理軟體的Salesforce跌幅也都超過11%。

摩根史坦利追蹤的一組軟體即服務（SaaS）股票今年以來已下跌 15%，延續 2025 年下跌 11% 的頹勢。根據彭博彙整的數據，這是自2022年以來最差的年初開局。

管理79億美元資產的Osterweis資本管理公司經理人Bryan Wong說：「Anthropic消息凸顯要評估未來成長前景有多麼困難，變革速度之快，是我有記憶以來僅見，也讓不確定性達到前所未有的程度。」

根據Anthropic說法，以「研究預覽」形式發布的Claude Cowork服務，能從螢幕截圖建立試算表，或是從各式筆記中草擬報告。這套工具開發極快，而且大半是靠 AI 自己寫出來的。

瑞穗證券專家Jordan Klein說：「許多買方投資人認為，無論軟體股變得多便宜多弱，都沒有持有的理由。」

軟體股價位持續縮水。摩根史坦利追蹤的一籃子股票，以未來12個月預估獲利計算的本益比僅18倍，創下歷來最低紀錄，且遠低於過去十年超過55倍的平均水準。

英國金融時報18日引述知情人士報導，Anthropic正安排規模250億美元美元的籌資案，Anthropic估值將因此達到3500億美元，較四個月前的1700億美元增加逾一倍。

據報導，微軟和輝達已承諾投入最高150億美元，創投業者和其他投資人則將再貢獻100億美元以上，其中新加坡主權財富基金GIC和美國投資公司Coatue各注資15億美元，已投資OpenAI和xAI的紅杉資本（Sequoia Capital）也首度參與投資。

