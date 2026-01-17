美股類股輪動加速、小型股領先大盤 財報和利率動向成續漲關鍵

美股周一適逢馬丁路德金恩誕辰日將休市一日。（美聯社）

儘管美國股市晶片股繼續走高，史坦普500 指數周五小幅收黑。而小型股再創新高，羅素2000指數連續11個交易日領先美股 大盤。企業財報和利率走勢，將決定美股能否擴大漲勢。

羅素2000指數周五微漲0.1%，創下2008年以來最長連續領先史坦普500指數的紀錄，今年來已上漲7.9%。相較之下，史坦普500指數和那斯達克綜合指數今年漲幅均不到2%。

史坦普500指數和那斯達克綜合指數周五都跌不到0.1%，道瓊工業指數小跌0.2%。費城半導體指數周五上漲1.2%，台積電ADR小漲0.2%，今年來各漲12%和12.7%。

美股去年底出現的類股輪動有加速之勢。在美國經濟成長強勁成長和企業獲利出色的支撐下，投資人紛紛將資金由大型科技龍頭轉向可望受惠於經濟重啟動能的股票，例如工業、能源和小型股。

法盛（Natixis）投資管理投資策略師梅爾森（Garrett Melson）指出，小型股漲勢能否持續，取決於聯準會（Fed）寬鬆的利率政策和經濟穩定成長。

美國總統川普周五暗示，可能讓國家經濟委員會主任哈塞特留任現職。哈塞特原本是Fed新任主席的熱門人選；而另一位角逐者、前Fed理事華許在降息方面可能不像哈塞特那樣急進。

美債各天期殖利率 全面應聲走揚，交易者稍微調降今年Fed降息的預期，美國10年期公債殖利率升到4.2%。

盈透證券首席策略師索斯尼克（Steve Sosnick）說：「若非今天是三天連假前的周五，10年期公債殖利率上揚的確令人憂心。自去年9月以來，4.20%一直是殖利率的上檔阻力位。」美股周一適逢馬丁路德金恩誕辰日將休市一日。

投資人在新的一年消化一波波美國國內政策和地緣政治緊張局勢之際，也寄望於強勁的企業財報季能維持美股漲勢於不墜。

繼華爾街各大銀行為第4季財報季揭開序幕後，Netflix（周二盤後）、嬌生和英特爾（Intel）（周四盤後）在內指標企業也將在下周公布財報。

B Riley Wealth首席市場策略師霍根（Art Hogan）說：「由於地緣政治和政策方面充滿雜訊，企業獲利勢得主導新聞走向。雖然本季門檻極高，但業績能達標、優於預期期，且調升2026年全年展望的企業，都會獲得回報，並可望成為市場急需的助漲力道。」