我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

ICE探員：「我只有高中學歷但年薪20萬」 影片引熱議

每天生吃百隻麵包蟲、蟑螂 芝城男：味道像奶油爆米花

美國稅局研擬修訂稅法…砍主權基金免稅優惠 衝擊投資

編譯黃淑玲／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
美國國稅局研擬修訂稅法中的一項條款，使主權財富基金在美國的一些投資需要繳稅。（路透）
美國國稅局研擬修訂稅法中的一項條款，使主權財富基金在美國的一些投資需要繳稅。（路透）

美國國稅局IRS）研擬修訂稅法中的一項條款，使主權財富基金在美國的一些投資需要繳稅。主權財富基金一向是私募資本市場的大金主，美國這項稅法改變，料將衝擊到主權基金在美投資。

顧問公司Global SWF的數據顯示，截至2025年，主權財富基金這類國有投資人，在全球持有的私募信貸投資總額達5500億美元。他們去年在美國進行的直接私募股權投資金額，激增至730億美元，較2024年增加逾兩倍，其中約三分之二為共同投資。

美國國稅局上個月公布了相關修法提案，計畫修訂稅法中的一項條款，該條款長期以來被主權基金以及部分公共退休金基金，援引來主張免繳美國稅金。提案徵詢公眾意見，定2月13日截止。

美國稅法第892條規定，外國政府及其所控制的實體，在從事國稅局所定義的「投資活動」時，無須繳納美國稅款；但若從事被國稅局分類為「商業活動」的活動，就需要繳稅。主權基金和一些公共退休基金，被視為政府所控制的實體。

在IRS最新修法提案中，擴大了「商業活動」的定義，納入一些過去被視為「投資活動」的行為。主權財富基金取得私募股權投資組合公司股權的行為，就被重新界定。依據現行法規，只要不具備經濟控制權或表決控制權，主權財富基金擁有少數股權，通常不被視為商業活動。

但新規擬擴大「控制權」定義，納入戰略持股中的特定投資人權利。這項改變也可能影響主權基金與私募基金共同投資時常常會設立的blocker（為一種特殊目的公司）。一旦blocker被認定具有「有效控制權」，主權基金透過blocker所獲得的任何投資收益，都可能被課稅。

專家指出，這些正在醞釀的改變，可能促使主權基金及部分公共退休金基金，減少直接投資，改採被動的投資架構，例如透過私募資本基金進行投資。Global SWF董事總經理羅培茲說，目前國有投資人所持有的私募信貸資產中，約有四分之一來自直接投資。

另外，西班牙總理桑傑士15日說，將設立主權財富基金，以提振包含住房與國安等產業。這檔基金將取名為「Spain Grows（西班牙成長）」，目標是將歐盟復甦基金的經濟刺激效果延續至2026年之後。

退休金 國稅局 IRS

上一則

指數攀高後市場轉趨保守 美股多數收黑

下一則

記憶體漲價 中國手機廠商下調全年訂單量

延伸閱讀

台美關稅降為15% 「矽盾變薄」賴政府報喜不報憂

台美關稅降為15% 「矽盾變薄」賴政府報喜不報憂
美軍在拉美又要行動？FAA連發7份飛航公告促機師「務必謹慎」

美軍在拉美又要行動？FAA連發7份飛航公告促機師「務必謹慎」
賴政府對美政策走到死角

賴政府對美政策走到死角
美國好市多年貨滿滿 這款鳳梨酥「值得買嗎？」掀華人討論

美國好市多年貨滿滿 這款鳳梨酥「值得買嗎？」掀華人討論

熱門新聞

億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

2026-01-10 09:57
美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
BCA Research策略師喬許分析歷史數據發現，這波AI投資熱潮可能在2026年底前終結。路透

AI股狂熱何時退燒？策略師：2026年底前投資泡沫就會終結

2026-01-10 10:27
美國去年上半年加密幣ATM的詐騙損失高達2.4億美元，已促使部分決策者尋求禁止措施。（路透）

詐騙猖獗...損失金額高達2.4億美元 美加密幣ATM走入歷史倒數中

2026-01-11 08:10

超人氣

更多 >
65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅

65歲以上6000元扣除額生效 平均多領670元退稅
川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場

淨資產逾500萬…120萬人將傳承38兆財富 牽動豪宅市場
27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她

27歲男和女主播訂婚才知對方39歲有3娃 這一原因讓網友都挺她
高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議

高中學歷年薪20萬？ICE探員一句話引熱議