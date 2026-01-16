我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

65歲以上6000元扣除額生效 今年退稅平均多領670元

紐約市護士罷工4天 長老會醫院恢復談判 蒙特菲奧里和西奈山仍僵持

呼應川普口號 OpenAI徵求供應商聯手進軍硬體 「美國製造」成前提

編譯林文彬／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
OpenAI尋求強化美國硬體供應鏈。（路透）
OpenAI尋求強化美國硬體供應鏈。（路透）

ChatGPT開發商OpenAI正在美國尋找進軍消費者裝置領域的合作夥伴，這是該公司未來數年推出機器人和人工智慧（AI）裝置、大舉拓展產品線計畫的一環。

OpenAI 15日公布新的提案徵求書（RFP），懇求在美國製造、提供矽、馬達、包裝原料和資料中心冷卻設備等元件的企業遞交提案。這份RFP未暗示OpenAI打算花費的金額與時間長短，但提供機器人技術及倉儲自動化的Symbotic公司股價15日盤中仍應聲大漲5.2%。

OpenAI曾透露最終計劃斥資數兆美元擴建資料中心，認為這些投資與拉抬營收的能力息息相關。OpenAI也已收購蘋果老將艾夫（Jony Ive）等人共同創立的AI裝置新創公司，朝進軍消費者裝置市場跨進一步。另外，OpenAI去年11月與鴻海達成的協議將讓OpenAI設計和製造資料中心硬體，敲定這項合作關係用意是確保伺服器機櫃能在美國生產。

OpenAI有意與機器人業者結盟，代表該公司如今更積極進軍這個領域。OpenAI全球事務長勒漢（Chris Lehane）表示，OpenAI認為機器人產業發展速度會比一些人預期還快，儘管目前中國大陸具備硬體優勢，美國在開發機器人AI大腦方面可能仍占上風。

OpenAI先前也曾透過這類RFP徵求構想及星際之門（Stargate）計畫合作夥伴，這項計畫未來數年將斥資5,000億美元，在美國打造資料中心和AI基礎設施。

AI OpenAI 鴻海

上一則

阻漲電價大作戰 白宮16日辦活動 讓科技業者承擔更多電力成本

延伸閱讀

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險

川普健保計畫大綱：政府發錢進健康儲蓄帳戶 讓民眾買保險
川普關稅未如預期摧毀全球貿易？ 哈佛教授示警：白蟻效應在後頭

川普關稅未如預期摧毀全球貿易？ 哈佛教授示警：白蟻效應在後頭
談明州槍案軟化？ 川普：看到雙方如此 令人難過

談明州槍案軟化？ 川普：看到雙方如此 令人難過
白宮：總統川普施壓下 伊朗暫停處決800抗議者

白宮：總統川普施壓下 伊朗暫停處決800抗議者

熱門新聞

億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

2026-01-10 09:57
美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
史坦普全球警告，銅供應短缺恐釀成系統性風險。 路透

不可不慎…AI榮景下「這種」金屬供應短缺恐釀系統性風險

2026-01-08 09:17
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
BCA Research策略師喬許分析歷史數據發現，這波AI投資熱潮可能在2026年底前終結。路透

AI股狂熱何時退燒？策略師：2026年底前投資泡沫就會終結

2026-01-10 10:27

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽

南海衝突未停 菲律賓明起對中國公民單方面免簽
好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」

好市多海鮮怎麼挑？網友推爆這幾款「不吃可惜」
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許