台積電點火 燒旺設備股 為何卻暖不了大客戶Nvidia股價？

Nvidia股價周四在台積電樂觀財報的帶動下上漲，但漲幅不如其他許多晶片股，市場解讀主要是反映資金持續輪動至設備與記憶體族群。（路透）

Nvidia（輝達 ，又名英偉達）股價周四在台積電 強勁財報的帶動下上漲，但漲幅2.1%不如其他許多晶片股，設備股表現尤其突出，柯磊（KLA）與應用材料分別上漲7.7%與5.7%。

這看起來有些反常。畢竟台積電近期成長動能有很大一部分來自輝達Blackwell與Rubin人工智慧平台放量。不過，D.A. Davidson董事總經理Gil Luria分析，從輝達既有財測和雲端客戶已公布的高額資本支出計畫來看，相關利多已被市場充分消化。相較之下，台積電此番展望的意義更在於，其成長不只依賴輝達GPU，而是反映整體晶片需求同步轉強。

輝達股價的相對弱勢不僅出現在周四，年初至今下跌近1%，遠遜於費城 半導體指數上漲6.4%。瑞穗交易部門分析師Jordan Klein指出，這可能形成自我強化效應。投資人逐漸意識到，AI曝險配置不能只重押輝達與博通，資金正加速轉向記憶體、光學與設備族群。

在這波輪動中，美光科技股價一年來大漲228%，儲存大廠希捷（Seagate）與威騰（Western Digital）同步走高，各漲225%與357%。設備股今年普遍上漲20%至30%，短期內恐讓輝達的相對弱勢更明顯。

分析指出，若想重燃股價動能，輝達必須發布大幅優於預期的財報且同步上修財測。否則，無論機構投資人或散戶的資金都可能轉而流向當前最火熱的半導體子產業。