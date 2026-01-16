我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

MLB／宇宙道奇4年2.4億美元 簽下明星外野手塔克

川普收到「諾貝爾和平獎章」 馬查多赴白宮獻禮 白宮：會保留

AI用電熱潮不如預期？美國PJM互聯電網 下修需求成長

編譯陳律安／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

美國最大電網營運商PJM互聯電網（PJM Interconnection），下修電力需求成長預期，反映人工智慧AI）掀起的用電熱潮，可能不如預期強勁。

彭博資訊報導，從東岸中大西洋地區到中西部，在美國管理13州電網的PJM，已把2027年夏季電網用電需求的峰值預期，從原先的164百萬瓩（GW）調降至大約160GW。PJM之所以下修展望，原因是先前預期納入的用電項目，包括資料中心等，尚未確定用電契約、或未明確承諾興建。這也引發AI用電需求過度樂觀的疑慮。

PJM的預測數據，用來決定對發電商及其他電力供應商的給付水準，同時也作為評估電網電線桿、輸電線路與變電站等設施擴建速度的依據。PJM此次下修預測，最直接的影響將反映在容量拍賣，這類拍賣機制用來確保電力供應。PJM的主管已示警，資料中心園區提出的電力需求，已導致其需求成長預期過度膨脹。不過，PJM仍預估，在2030年，電力需求將從今年的預期高峰再增加17%，主要仍得益於資料中心的需求。

拍賣 AI 人工智慧

上一則

卡地亞母公司瑞士歷峰集團 上季銷售額創歷史新高

下一則

WEF「全球風險報告」：2026年大國競爭風險加劇

延伸閱讀

盧特尼克談台灣巨額投資：川普的保護很重要 台灣想讓他滿意

盧特尼克談台灣巨額投資：川普的保護很重要 台灣想讓他滿意
去年訪美遊客跌6% 這幾國觀光客大減

去年訪美遊客跌6% 這幾國觀光客大減
丹麥外長：格陵蘭人絕對不會受美國金錢誘惑

丹麥外長：格陵蘭人絕對不會受美國金錢誘惑
盧特尼克：川普任內要把台半導體供應鏈40%搬到美

盧特尼克：川普任內要把台半導體供應鏈40%搬到美

熱門新聞

億萬富豪彭博當年剛出社會時，放棄了另一個更高薪的工作，選擇了他認為同事感覺比較好的公司。 路透

比薪水更重要…彭博和「股神」巴菲特都建議這樣找工作

2026-01-10 09:57
美國聯準會（Fed）主席鮑爾收到大陪審團傳票，引發「賣出美國」交易。 （路透）

Fed鮑爾遭美國刑事起訴收到傳票 「賣出美國」席捲全球市場

2026-01-12 07:10
據傳Google和蘋果今年將在中國大陸以外的國家，開發並生產高階智慧機。路透

智慧機供應鏈移出中國 傳Google、蘋果採取「這個行動」

2026-01-13 10:15
史坦普全球警告，銅供應短缺恐釀成系統性風險。 路透

不可不慎…AI榮景下「這種」金屬供應短缺恐釀系統性風險

2026-01-08 09:17
英特爾股價去年飆漲84%，2026年開局至今又上漲27%。(路透)

英特爾和超微為什麼大漲？

2026-01-14 09:03
BCA Research策略師喬許分析歷史數據發現，這波AI投資熱潮可能在2026年底前終結。路透

AI股狂熱何時退燒？策略師：2026年底前投資泡沫就會終結

2026-01-10 10:27

超人氣

更多 >
對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方

對抗通膨 美國富人多把錢放這5個地方
台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕

台女星吳佩慈準婆婆 億萬富豪崔麗杰 被ICE逮捕
川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」

川普：明州若不制止暴徒攻擊ICE官員 將動用「叛亂法」
詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許

詐騙老人 國會聽證指中國犯罪集團幕後操盤 北京當局默許
越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力

越來越多老年人被迫獨力照顧配偶 面臨心理、財務雙壓力