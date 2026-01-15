淨利息收入成長 美銀財報亮眼

美國第二大銀行業者美國銀行上季財報優於預期，反映淨利息收入成長近一成，以及金融市場震盪加劇推升交易營收的影響。（美聯社）

美國第二大銀行業者美國銀行（BofA）上季財報優於預期，反映淨利息收入（NII）成長近一成，以及金融市場震盪加劇推升交易營收的影響。相較之下，出售俄羅斯 事業衍生的虧損拖累美國第三大銀行花旗上季獲利下滑逾一成，精簡人力產生的資遣費則衝擊富國銀行（Wells Fargo）獲利。

美銀股價14日早盤不漲反跌，跌幅超過3%，富國銀行下挫逾4%，花旗則開高走低，跌逾1%。花旗股價2025年大漲65.8%，富國銀行和美銀分別漲32.7%與25.1%。

美銀14日公布，去年第四季營收比一年前成長7.1%至285.3億美元，高於分析師預估的279.4億美元；淨利增加12%至76億美元或每股98美分，也超越分析師預期的每股96美分。

美銀上季NII、交易營收與資產管理費營收全面上升，NII增加9.7%至158億美元，增幅大於分析師原本預估的7.8%；銷售與交易營收成長10%至45億美元，股票交易營收躍增23%。美銀上季併購諮詢費用營收增加6.1%，債券 發行營收增加5.9%，但股票發行營收大減18%。

美銀執行長莫尼罕（Brian Moynihan）說：「基於消費者與企業顯露韌性，監管環境和稅務與貿易政策能見度提升，我們預期未來一年經濟將進一步成長…儘管許多風險揮之不去，我們仍對2026年美國經濟持樂觀看法。」

花旗的財報顯示，花旗去年第四季淨利比一年前下滑13%至24.7億美元或每股1.19美元，營收微增2%至198.7億美元。花旗董事會上月批准旗下俄羅斯部門AO Citibank賣給Renaissance Capital，這樁交易帶來約12億美元稅前損失，主要與貨幣 轉換有關。

另一方面，富國銀行去年第四季淨利為53.6億美元或每股1.62美元，高於一年前的50.8億美元或每股1.43美元，但低於市場預期的每股1.67美元；總營收為212.9億美元，也不如市場預估。