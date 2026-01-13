川普擬設信用卡利率上限引發金融股恐慌 晶片股逆勢走強支撐那指

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合外電
美股周二下跌像是市場在創新高後「釋放壓力」，第4季財報季整體表現仍將趨於正面。（路透）
美股周二自歷史高峰回落，道瓊工業指數和史坦普 500 指數雙雙收跌。儘管有通膨溫和的利多，但摩根大通（JPMorgan）財報失利，加上川普打算對信用卡利率設限，拖累大盤走勢。不過，晶片股逆勢上漲，英特爾（Intel）和超微（AMD）大漲帶動半導體股上漲，抵銷了部分頹勢。

道瓊工業指數表現最弱，下跌398.21 點，跌幅 0.8%，收在 49,191.99 點。受金融股拖累 ，史坦普 500 指數下跌 13.53 點，跌幅 0.2%，以 6,963.74 點作收。那斯達克綜合指數小下跌 24.03 點，跌幅為 0.1%，收在 23,709.87 點。

費城半導體指數上漲1%，英特爾大漲7.3%，超微漲6.4%。台積電ADR跌0.2%。儘投資人對半導體產業長期成長潛力仍持樂觀態度。

Wealthspire Advisors 奧利佛·普爾舍（Oliver Pursche）指出，當天下跌更像是市場在創新高後「釋放壓力」，預計第4季財報季整體表現仍將趨於正面。

川普擬將信用卡利率上限定在 10%，此舉可能重創銀行業獲利。Visa 大跌 4.5%，萬事達卡（Mastercard） 挫跌 3.8%，雙雙淪為史坦普 500 指數表現墊底的個股。

紐約 Ingalls & Snyder 策略師格里斯基（Tim Ghriskey）說：「金融股受到川普信用卡主張的打擊，」他指出：「市場似乎開始意識到這件事的嚴重性了。 我認為這項提案要成真極其困難，但這個變數確實存在。」

摩根大通上季獲利優於預期，但投資銀行手續費收入意外下滑，且執行長戴蒙警告地緣政治風險可能顛覆經濟走勢，收盤股價重摔 4.2%。

去年 12 月 CPI年增 2.7%，核心 CPI 表現比預期溫和，可見物價壓力逐步緩解，市場維持今年聯準會（Fed）將降息的預期。

美國10 年期公債殖利率下滑至 4.17%，反映投資人對利率政策約束力降低的預期。

Principal Asset Management 希瑪·沙阿（Seema Shah）認為，聯準會（Fed）本月可能從容維持利率不變，但隨著通膨疑慮緩解，再降息 1 至 2 次有其合理性。

受川普對伊朗實施關稅並鼓勵抗議活動影響，地緣政治局勢緊張，美國原油期貨收盤上漲 2.8%。

