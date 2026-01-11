我的頻道

美股財報季本周登場 添多頭氛圍 本季估增12.6%

編譯陳律安／綜合報導
美股財報季本周登場，預料上季獲利將比去年同期成長8.3%。（路透）

美股財報季本周登場，預料上季獲利將比去年同期成長8.3%，本季成長率更將提高至12.6%，增添多頭的樂觀氛圍。巴隆周刊（Barron's）圓桌論壇訪問的分析師，也大多看好美股後市。

摩根大通13日將公布去年第4季財報，為美股財報季揭開序幕，之後花旗集團14日將公布上季業績，高盛預定15日發布。

法國外貿銀行投資管理（Natixis Investment Managers）資產組合經理人詹納希維克斯表示，投資人將透過銀行業財報，從信用卡還款違約等線索，觀察消費者財務狀況。金融業上季獲利預料將年增約7%。

FactSet訪調的分析師估算，標普500指數成分企業上季獲利有望成長8.3%，為連續第十季獲利年比成長，營收預估年增7.7%，為2022年第3季以來首見營收連兩季成長。在11個部門中，預料將有八個部門上季獲利增長，以資訊科技類股的表現最突出，但預料三個部門獲利將滑落，以非消費必需品類股表現最弱。

巴隆周刊圓桌論壇訪調的分析師也都看好美股後市，利多包括美國經濟成長穩健、華府鬆綁金融管制、全球流動性順風、人工智慧（AI）投資熱潮等，憂慮為AI類股偏高、AI支出暴增帶動的私募信用風險、以及加密貨幣前景，另一個變數是勞動市場減緩、通膨攀升，阻礙聯準會（Fed）降息步伐。美國13日將發布去年12月消費者物價指數（CPI）與核心CPI，預料都將年升2.7%，顯示通膨居高不下。

Hartford基金全球投資策略師雅各森表示，Fed的寬鬆行動「為風險市場帶來平靜」，「如果各項數據都顯示通膨正在攀高，那麼Fed 2026年是否會降息，或是降息的幅度，都將打上問號。」

