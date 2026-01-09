我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

明州數百民眾示威 與聯邦幹員街頭推擠衝突 11人遭逮捕

「哈米尼去死」伊朗反政府抗議延燒 全國斷網恐成鎮壓前奏

美國人愛用AI問診 日逾4000萬人向ChatGPT尋求醫療建議

編譯陳律安／綜合報導
聽新聞
test
0:00 /0:00

根據OpenAI向外媒Axios獨家分享的報告，每天有逾4000萬名美國民眾向人工智慧（AI）聊天機器人ChatGPT尋求醫療建議，協助初步診斷病情、甚至能揪出帳單中被超收的費用。

根據AI工具Knit對ChatGPT匿名互動內容的分析，以及針對ChatGPT用戶的調查，患者普遍將ChatGPT視為協助應對醫療體系的「盟友」，用於解析醫療帳單、找出超收費用、協助申訴保險理賠遭拒；有時在無法看醫師的情況下，甚至可用於自行判斷病情或管理自身的照護。

多起案例顯示，有民眾將逐項列明的醫療帳單上傳給AI分析，成功揪出重複收費、錯誤申報代碼，或違反聯邦醫療保險規定等問題。

此外，在醫療資源不足的美國偏鄉社區，OpenAI表示，用戶平均每周會送出近60萬則醫療照護相關訊息。

ChatGPT中每十段醫療相關對話，就有七段發生在一般診所休診時段。

OpenAI表示，ChatGPT可針對特定病況的嚴重程度提出警示；在無法即時取得醫療照護時，這有助於患者判斷是該等待門診，還是需要立即尋求急診協助。

AI ChatGPT 聯邦醫療保險

上一則

AI伺服器需求激增 南韓三星電子上季獲利 翻倍大增208%

下一則

大賣空本尊貝瑞 堅信「煉油股」要抱更久

延伸閱讀

科技、醫療就業機會多 2025最多人遷居俄勒岡

科技、醫療就業機會多 2025最多人遷居俄勒岡
英式中國菜襲捲TikTok 美國人納悶為何有薯條與咖哩？

英式中國菜襲捲TikTok 美國人納悶為何有薯條與咖哩？
就業機會多 俄勒岡成2025年美國人遷居首選目的地

就業機會多 俄勒岡成2025年美國人遷居首選目的地
OpenAI鋪路硬體裝置 擬改良語音模型「更自然逼真、精準深度」

OpenAI鋪路硬體裝置 擬改良語音模型「更自然逼真、精準深度」

熱門新聞

中國智駕晶片企業黑芝麻智能4日宣布，其高性能全場景智能駕駛晶片「華山A2000」，已順利通過美國商務部和國防部的相關審查。(圖取自IT之家)

通過美國審查 中國黑芝麻華山A2000晶片獲准在全球銷售

2026-01-04 11:48
圖為中非共和國一處露天金礦場的資料照。路透

地球最大金礦在海中 為何沒提煉出來？

2025-12-31 12:33
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

2026-01-03 07:20
撒隆巴斯貼布。（本報資料照片）

撒隆巴斯製造商久光製藥擬下市 股價急衝逾15%

2026-01-06 06:10
2025年美股散戶投資人堪稱大獲全勝，他們憑藉「逢低買進」和「TACO交易」這兩招，打敗華爾街眾多專業的機構投資人。 路透

去年美股散戶大獲全勝…靠這兩招打敗華爾街專業操盤手

2026-01-01 08:39
金價2025全年飆漲64%，金融時報訪調11位分析師平均預期，2026年可望再漲將近7%，年底前躍上每英兩4,610美元。（路透）

金價2026年會再迭創新高嗎？分析師這麼看

2026-01-03 11:25

超人氣

更多 >
遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元

遭ICE槍殺婦女為美國出生公民 育3子愛好和平支持多元
涉國際詐騙 台男入境加州落網

涉國際詐騙 台男入境加州落網
劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生

劫機得手50萬跳傘僅剩13元 他坐牢40年悔悟：鈔票毀一生
冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課

冒嚴寒悼遭移民官員槍殺女子 明尼阿波利斯學校本周停課
委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低

委內瑞拉原油抵達德州煉油廠後 美油價可望降低