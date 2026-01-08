泰勒絲帶動正裝表風潮 名貴腕表二手行情攀兩年新高

我的頻道

編譯劉忠勇／綜合外電
泰勒絲戴著Tambour金色腕表。（圖／路易威登提供）
泰勒絲戴著Tambour金色腕表。（圖／路易威登提供）

泰勒絲等名人青睞正裝表的推波助瀾之下，名貴腕表二手市場行情也漲至兩年多來的最高。

追蹤交易額前50名熱門表款的彭博Subdial腕表指數2025年上漲8%。儘管價格在11月小幅下滑，但上個月受惠於節慶季採購而反彈，攀升至2023年10月以來的新高。

正裝表和較小巧的珠寶款式之所以能占得一席之地，要歸功於名人帶領的時尚風潮，以及世代財富轉移。特別是Z世代收藏家，比起曾風靡一時、外型粗獷的鋼帶運動款，他們更追求優雅和獨特性。

鐘表經銷與交易平台Subdial共同創辦人戴維斯（ChristyDavis）表示，「我們觀察到，收藏者之間正興起一股偏好更小巧、珠寶風格腕表的趨勢」。

鐘表交易平台Chrono24估計，Z世代顧客在他們網站購買卡地亞（Cartier）的比率，較金額來說已從2018年的2.1%躍升至2025年的7.9%。在所有年齡層中，這比率則從3%升至5.6%。

戴維斯指出：「像勞力士（Rolex）這類品牌所推出的粗獷運動表款，市場在過去幾年起伏不定，感覺買家已逐漸失去熱情。」

戴維斯指出，年輕顧客正「探索更獨特的腕表」。他補充，傳統的性別界線也正在瓦解，女性配戴更大、更剛強設計的意願提高，而男性則轉向選擇更小巧的金屬貴氣表款。

泰勒絲和提摩西夏勒梅等名人，帶動了配戴小尺寸腕錶的風潮，為卡地亞和部分獨立製表品牌注入了強勁的銷售動能。

這股趨勢的典型例子莫過於F.P.尊納（Journe），這是一家規模雖小但名聲顯赫的獨立製表商，其表款在去年幾場拍賣會中的成交價遠超預期。電影導演柯波拉（FrancisFordCoppola）私人擁有的F.P.JourneFFC原型表，在紐約一場鐘表拍賣會上，原本估價在100萬美元以上，最終竟以1080萬美元成交。

根據Subdial彙整的數據，F.P.Journe的腕表多被視為正裝錶，2024年各場拍賣會的成交價原本平均高出估價約6%，到了年底，即使不計高價的柯波拉拍賣案，成交價也高出估價120%。

話說回來，鋼帶運動表市場並未完全失去動能。根據Subdial統計，百達翡麗（Patek）Nautilus萬年曆5740/1G-001和百達翡麗Nautilus玫瑰金5711/1R-001仍是表現最出色的表款。正如戴維斯所說，大眾審美的眼界被拉開了。

