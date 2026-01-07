Fed利率期貨單押20萬口創天量交易 有人押注就業報告後降息預期降溫

芝加哥商品交易所（CME Group）傳出成交量高達 20 萬口的聯邦基金利率期貨單筆交易，在年初平淡的市場中顯得格外突兀。（路透）

美國過三天將公布就業數據、可能決定市場對美國利率 走向之際，聯邦基金利率期貨市場周二出現一筆史上最大規模的大宗交易。

彭博報導，這筆交易出現在 1 月合約，成交量高達 20 萬口。芝加哥商品交易所（CME Group）證實創下史上最高紀錄，在年初平淡的市場中顯得格外突兀。

儘管這項交易背後的動機尚不明確，且可能跟平倉現有部位有關，但如果市場對聯準會 （Fed）1 月底利率決策的定價出現轉向，這押注將因此獲利。聯邦基金利率期貨按月結算，以當月有效聯邦基金利率（EFFR）的平均值為基準，因此能緊貼市場對Fed政策利率路徑的預期。1 月合約的最後交易日為 1 月 30 日，緊隨 1 月 28 日的政策聲明之後。鑑於市場目前已反映這次會議會有幾個基點的降息 空間，若降息預期降溫，此筆押注可望獲利。

據熟悉交易流向的人士透露，這筆單一押注是賣出合約，成交於紐約時間上午 10 時 04 分，風險金額相當於合約每變動一個基點約 800 萬美元。

這筆交易規模大到有兩種可能，一是在周五關鍵就業數據公布前，先了結部位，二是大舉下注新單。若為新押注，目前為 3.64% 的 Fed 基金EFFR若在未來幾天未低於此水準，這部位也將從中獲利。

周三率先於亞洲時段公布的未平倉量數據，即可顯示此交易是新建部位或既有風險平倉。聯邦基金利率期貨先前的最高紀錄，是去年 9 月出現的 8.4 萬口大宗交易，再之前則是 2024 年 1 月的 7.2 萬口押注。

截至紐約時間周二下午 2 時，1 月合約的總成交量略低於 700,000 口，低於 11 月 21 日創下的 883,000 口單日紀錄。