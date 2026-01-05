美股道瓊工業指數創新高 投資人淡化委內瑞拉局勢風險 能源股急升

我的頻道

編譯季晶晶／綜合外電
美股道瓊工業指數周一創新高，投資人淡化委內瑞拉局勢風險。（路透）
美股道瓊工業指數周一創新高，投資人淡化委內瑞拉局勢風險。（路透）

美國華爾街股市周一收高，投資人紛紛搶購科技股，這蓋過了委內瑞拉總統馬杜洛被美方擒獲所引發的對地緣政治風險的擔憂，而金融股急升幫助道瓊工業指數創下紀錄新高。

道瓊工業指數上漲 1.23%，或594.79點，收48,977.18點；史坦普500指數攀升0.64%，或43.58點，收6,902.05點。那斯達克指數上漲0.69%，或160.19點，以23,395.82點作收。

投資人押注，華盛頓對委內瑞拉領導層採取的行動將使美企能染指全球最大的石油儲量。美國總統川普的政府計劃本周與美國油企高管會談，討論提高委內瑞拉產量的問題。

史坦普500能源指數上漲2.7%，觸及2025年3月以來最高，巨擘埃克森美孚和雪佛龍雙雙大漲。

華府採取軍事行動後，武器製造商也上漲。洛克希德馬丁（Lockheed Martin）和通用動力（General Dynamics） 攀升，史坦普500航空航天與國防指數創新高。

U.S. Bank Wealth Management資深投資策略師Rob Haworth表示：「能源股確實受益於市場預期，即川普打算推動油企在委內瑞拉進行更多投資，並最終為自身賺取更多利潤。」

他補充：「由於沒有永久駐軍，也未長期參與，這意味股市能夠拋開原本可能存在的對長期介入的擔憂。」

特斯拉在連續七個交易日下跌後攀升3.1%。輝達（Nvidia）下跌0.4%，蘋果下跌 1.4%。

史坦普500金融指數跳漲2.2%，投資人關注即將發布的財報。分析師預期均值顯示，史坦普500指數金融企業截至12月底止的上季獲利將年增6.7%。

高盛和摩根大通漲幅超過3%，創下紀錄新高。

華爾街主要股指在2025年連續第三年實現兩位數漲幅，上一次出現這種情況還是在2021年。

數據顯示，12月美國製造業萎縮幅度超過預期，連續10個月處於低迷狀態。

現在，焦點將集中在周五的美國月度非農就業數據上，該數據可能會影響聯準會2026年的貨幣政策。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，市場預計聯準會今年將降息約60個基點。

加密貨幣相關股上漲，比特幣創下逾三周新高。前身是MicroStrategy的Strategy攀升近5%。Coinbase大漲7.8%，高盛將其評級從「中性」上調至「買入」。

史坦普500 委內瑞拉 加密貨幣

