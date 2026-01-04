台積電美廠毛利比台灣低了近8倍 分析師這樣說

我的頻道

編譯陳苓／綜合外電
台積電。（路透）
台積電。（路透）

部落客引述產業分析機構的資料指出，台積電在美國亞利桑納廠生產晶片，毛利比台灣低了將近八倍。

分析師Jukan在X平台上轉發SemiAnalysis彙整資料指出，對台積電來說，在美國營運晶圓廠的成本高昂；以2025年的5奈米製程而言，台灣廠每片晶圓的毛利為62%，但美國亞利桑納廠的毛利只有8%。探究細項後，主要原因有二，一是晶圓折舊成本、二是勞動成本。

Wccftech網站報導，台積電美國廠的晶圓折舊成本比台灣高出2.86倍，晶圓折舊成本是指晶圓廠設備在使用壽命期的總產量。舉例來說，要是美國廠與台灣廠採用相同製程，但美國廠產量只有台灣廠的四分之一，這表示美國廠需支付較高的折舊費用，即美國廠計入建造支出與營運成本後，需要抵銷更多費用。

另一個重要差異是勞動成本，美國廠成本是台灣廠的兩倍，這也是美國的一大問題。台積有兩個選擇，可以聘用美國員工、或從台灣招聘，從台灣聘人似乎較可行的選項。

另一名科技部落Zephyr也在X寫道，台積電的美國廠和台灣廠，原料成本差異大，原因是台灣有本土晶片供應鏈，但美國沒有。

要確保台積電繼續投入美國生產，該公司必須優先考慮毛利，並迎合當地IC設計商的需求。台積電亞利桑納廠近來出現歷來最大的季度獲利減幅，營運成本高漲成了阻礙在台灣以外地區生產晶片的可持續性。

台積電 供應鏈

美突襲委內瑞拉 助長避險情緒 這些資產可能逆勢有撐

神押注 賭委國馬杜洛垮台的預測市場投資人 四天獲利1,242%

美石油公司將重返委內瑞拉 川普開條件：先投資基建

川普突襲「斬首」馬杜洛政權 美國行動是否合法？

抓捕細節曝光 馬杜洛夫婦「熟睡中被拖出臥室」

才抓了馬杜洛 川普又點名這兩國…喊他「最好小心點」

美國強擄馬杜洛 意欲何為？

川普發布馬杜洛最新照片：戴手銬、黑布蒙雙眼

3生肖女紅顏好命 屬兔溫柔有智慧、她亮眼自信成焦點

