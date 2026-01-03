我的頻道

嚴審婚姻關係…美公民配偶未同住 難拿綠卡

ACA補貼到期 紐約州夫妻健保費將漲38%

別賣 大咖分析師看好科技股今年再漲25% 大型股不再獨占鰲頭

編譯林文彬／綜合外電
知名分析師預期科技股今年最多可望上漲25%。（路透）
知名分析師艾夫斯（Dan Ives）看好科技股2026年最多可望上漲25%，認為人工智慧（AI）如今逐漸進入變現階段，除了大型科技股，AI業其他公司也今年可能受益。

Wedbush證券公司全球科技研究主管艾夫斯2日接受彭博資訊訪問時表示，在2026年來臨之際，投資人對AI革命既感到興奮又緊張，2026年是AI革命轉捩點。

艾夫斯說：「今年是拿出證據的一年，但這其實讓我更樂觀，因為AI如今進入下一個階段。我認為2026年科技股將漲20%或25%，但今年不會只是大型科技股的天下，第二、第三和第四波衍生效應也會浮現。」

輝達（Nvidia）執行長黃仁勳5日將發表主題演說，艾夫斯認為這場演說很重要，將為AI今年走向奠定基調。輝達和特斯拉並列艾夫斯列出的實體AI領域最優質投資標的，儘管特斯拉去年第4季交車量低於預期，他仍對特斯拉持樂觀看法。

艾夫斯說：「特斯拉如今即將翻開自動化篇章，馬斯克現在宛如正在打仗，這是AI重點所在。」

企業AI變現計畫方面，艾夫斯認為人形機器人、自動化系統和植入AI的裝置，是今年需要關注的重要領域。

