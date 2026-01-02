貴金屬今年首個交易日續閃耀 成全年行情好兆頭

貴金屬2026年第一個交易日繼續閃耀，國際黃金現貨盤中漲逾1%。（美聯社）

貴金屬2025年締造多年來最強漲勢後，2026年第一個交易日繼續閃耀，國際黃金現貨盤中上漲逾1%，白銀與鈀金現貨漲逾2%，白金更跳漲逾3%，成為今年行情表現的好兆頭，但短期仍可能面臨回檔壓力。

紐約黃金現貨2日盤中漲1.3%至每英兩4,375.61美元，白銀現貨大漲2.8%，報每英兩73.6264美元，鈀金現貨揚升2.2%，成為每英兩1665.21美元，白金現貨勁揚3.2%，報每英兩2,126.44美元。

雖然投資人以認為，在美國可能進一步降息 、美元疲軟下，貴金屬將有好表現，但近期仍面臨廣泛數重新平衡可能對價格造成壓力的憂慮。由於金屬價格已大漲，被動式的追蹤基金可能會在確認新權重後，同步出售部分合約。

TD證券公司資深大宗商品策略師蓋利（Daniel Ghali）預期，紐約商品交易所白銀市場的未平倉合約中，未來幾周將有13%被賣出，而元旦假期後的清淡流動性，可能加劇價格波動。

主要銀行機構都認為，金價 今年會繼續上漲，特別是Fed預料將加碼降息，高盛 去年12月表示，其基本情境為金價漲至每英兩4,900美元，且可能高於這個價位。