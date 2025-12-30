聯準會12月會議紀要：官員對降息決策存明顯分歧

我的頻道

中央社／華盛頓31日綜合外電報導
聯邦準備理事會（Fed）公布12月會議紀要，支持降息的部分官員其實也可能傾向維持利率不變，凸顯聯準會內部意見分歧、充滿不確定性。(路透)
美國聯邦準備理事會（Fed）今天公布12月會議紀要，支持降息的部分官員其實也可能傾向維持利率不變，凸顯聯準會內部意見分歧、充滿不確定性。

美聯社報導，Fed官員在12月政策會議中以9票贊成對3票反對，決議調降基準利率1碼（0.25個百分點）至介於3.50%和3.75%區間，為今年來第3度降息。

不過，這對於向來以共識決策為常態的聯邦公開市場委員會（FOMC）而言，意見分歧程度實屬罕見。投反對票的3名官員有2人主張利率按兵不動，另1人則希望降息2碼。

會議紀要指出，就業市場走疲和通膨位居高檔何者對經濟構成最大威脅，FOMC委員對此看法不一。

若認為就業市場走疲是最大威脅，聯準會通常傾向採取更多降息行動；若通膨壓力才是主要挑戰，聯準會通常傾向維持利率在高檔，甚至考慮升息。FOMC所有19名成員都有參與討論，實際參與利率決策投票僅12人。

根據會議紀要，支持12月降息的部分官員仍有所保留，也有官員期盼參考更多經濟數據再做進一步決定。

美國聯邦政府停擺6週，導致就業、通膨和經濟成長等重要數據延後發布，聯準會官員在12月會議中僅能依據過時資料進行討論。

