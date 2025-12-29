星巴克調整展店策略 擬關閉美400家都會區門市

我的頻道

中央社洛杉磯29日專電
星巴克計畫在未來一年，重新整修1000家門市，增設沙發、桌椅與電源插座，提升空間體驗。(路透)
星巴克計畫在未來一年，重新整修1000家門市，增設沙發、桌椅與電源插座,提升空間體驗。(路透)

星巴克過去在紐約、洛杉磯等美國大城市幾乎隨處可見，如今這樣高密度的景象正逐漸改變。星巴克打算關閉約400家門市，調整過去在都會區密集展店的策略。

連鎖咖啡龍頭星巴克在美國與加拿大門市超過1萬8000家，有線電視新聞網（CNN）報導，星巴克執行長尼柯爾（Brian Niccol）推動一項10億美元振興計畫，包括關閉約400家集中於大型都會區的門市，目前已在多個城市陸續實施。

已經關門的包括紐約42家、洛杉磯20多家、芝加哥15家、舊金山7家。星巴克發言人向CNN表示，這些都是營運表現不佳或是無法符合品牌標準的門市。該公司計畫在2026年推出全新設計與升級體驗。

CNN分析，星巴克可說是「自身成功的受害者」，該公司建立一套成功的商業模式，改變咖啡消費文化，也吸引大量競爭者進入市場，它在都會區的門市受到精品咖啡、小型連鎖品牌、手搖飲料店的激烈競爭。

市場競爭加劇，加上遠距工作普遍化、都會區人口流失，以及分店營運成本上升，星巴克調整策略，關閉了許多市中心辦公大樓的一樓門市，把營運重心轉向郊區。

報導指出，星巴克計畫在未來一年，重新整修1000家門市，增設沙發、桌椅與電源插座，提升空間體驗，吸引顧客停留。

星巴克近年銷售成長趨緩，今年股價下跌約6%。分析師指出，星巴克面臨的挑戰在於，同一門市必須同時因應外帶與久坐顧客，兩者消費型態差異大，增加營運調整的難度。

