我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

紐約華男轉2萬美元到中國 大半數被當贓款沒收

解放軍圍台軍演第二天 揚言「封港斷線」

白銀急殺嚇退多頭 今年驚人漲勢是否開始失速？

編譯季晶晶／綜合外電
銀價周一重挫嚇壞多頭，但長線多空仍在激辯中。(路透)
銀價周一重挫嚇壞多頭，但長線多空仍在激辯中。(路透)

白銀價格在周一重挫，引發市場對今年貴金屬驚人漲勢是否已接近尾聲的憂慮。

根據道瓊市場數據，交投最活躍的白銀期貨合約周一大跌6.736美元，跌幅8.7%，收在每英兩70.46美元，創下自1980年1月22日以來最大單日跌幅。盤中波動更為劇烈，價格自高點至低點一度暴跌15%。這波急殺發生在上周五銀價剛創歷史新高之後，走勢反轉相當戲劇化。

Kitco資深市場分析師Jim Wyckoff指出，「多頭今天顯然被嚇到了」。他表示，白銀市場向來波動劇烈，對資深金屬交易員而言，這類回檔未必構成重大警訊；但對近期追高進場的散戶與投機資金來說，若拋售延續至周四元旦假期前夕，觀望氣氛勢必升溫。

Wyckoff指出，過去一至兩周建立的多頭部位多已陷入虧損，促使資金選擇平倉退場，也顯示多頭動能可能「後繼乏力」。

此波跌勢發生在券商調高貴金屬交易保證金要求之際。《Gold Newsletter》編輯Brien Lundin表示，提高保證金將直接抑制投機交易，同時也拉高實體用戶的避險成本。

此外，假期期間成交量偏低，容易放大價格波動，加上市場提前反映新年初常見的獲利了結賣壓，都是助長此次拋售的因素。Lundin指出，許多商品基金在今年大漲後，勢必透過減碼貴金屬部位進行再平衡，「有些投資人選擇提前行動」。

這是健康回檔嗎？

儘管短線震盪劇烈，白銀的基本面支撐仍在。除投資需求外，工業領域用銀需求同樣強勁，全球主要經濟體積極推動再生能源布局，並加速人工智慧相關產業發展，都推升白銀消耗量。白銀近期被美國內政部列入關鍵礦物清單，特斯拉執行長馬斯克也在周末對中國計畫自2026年初限制白銀出口表達憂慮。

KKM Financial執行長兼投資長Jeff Kilburg認為，這些結構性順風因素將在2026年持續發酵，推動銀價上看每英兩90美元，甚至100美元，意味相較目前價位，仍有約27%至40%的上行空間。

他說：「供給面存在嚴重問題，需求面也非常強勁，兩者結合，終將推動銀價繼續漲，我完全不認為這波漲勢已經結束。」

XS.com資深市場分析師Rania Gule也表示，周一的急跌更可能是價格快速拉升後的健康調整，並不代表整體趨勢反轉。她指出，若白銀真要出現結構性轉空，關鍵觸發因素將是中國供應限制出現明顯鬆動，或原本支撐行情的經濟與地緣政治不確定性顯著下降。

特斯拉 馬斯克 內政部

上一則

科技股拖累史坦普500連二跌 投資人對「聖誕行情」仍抱期待

延伸閱讀

科技股拖累史坦普500連二跌 投資人對「聖誕行情」仍抱期待

科技股拖累史坦普500連二跌 投資人對「聖誕行情」仍抱期待
避險投資當道 南韓散戶大買黃金、白銀、美元

避險投資當道 南韓散戶大買黃金、白銀、美元
中國傳明年起管制白銀出口 馬斯克：這可不是件好事

中國傳明年起管制白銀出口 馬斯克：這可不是件好事
還在漲 創新高的白銀價格突破80美元

還在漲 創新高的白銀價格突破80美元

熱門新聞

英國下令中資出售飛特蒂亞晶片公司 年底大限將至

2025-12-27 15:37
若年初聽取暢銷書「富爸爸窮爸爸」作家羅伯特・清崎的建議，投資黃金等四大資產，年底報酬率約有50%。圖擷自X @FT__Trading

若年初投資富爸爸作者清崎推薦的資產1000美元 歲末表現如何？

2025-12-25 11:18
富比世雜誌報導，今年共有660多名億萬富豪財富比去年縮水。 路透

今年不少富豪資產縮水 最慘的是他

2025-12-26 08:36
有「股神」美譽的波克夏董事長巴菲特（Warren Buffett）。 （美聯社）

比死亡更糟的事…「股神」巴菲特還不想做

2025-12-27 09:08
台積電。(歐新社)

美撤南京廠VEU 台積電：中國客戶可獲先進製程支持

2025-12-26 13:59
重慶前市長黃奇帆預期，今後十年人民幣對美元匯率將從7.0逐步升值至6.0左右。（路透）

黃奇帆：人民幣對美元匯率 10年內將逐步升值至6.0

2025-12-22 13:37

超人氣

更多 >
3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳

3生肖2026年開年就升官 他直接三級跳
看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕

看似溫和實則冷酷：3星座傷人能力超強 讓人又愛又怕
台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」

台藝人曹西平驟逝享壽66歲 2天前才發文嘆「交給老天安排」
為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？

為什麼理財專家跟電視主持人都說紅藍卡優勢計畫不好？
解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備

解放軍對台軍演 環球時報譏：台灣事前無預報、無準備